„Problem z Koalicją Europejską polega na tym, że jej wyborca nie wie, na kogo głosuje”

– Wyborcy PSL oddający głos na Koalicję Europejską muszą liczyć się z tym, że będą wspierać kandydatów SLD, którzy reprezentują zupełnie inne wartości. (…) Jedynym punktem wspólnym polityków startujących z KE jest nienawiść do PiS-u – mówił w programie „Minęła 8” Konstanty Radziwiłł, były minister zdrowia w rządzie PiS.

Rozmowa dotyczyła m.in. różnic w poglądach podmiotów tworzących Koalicję Europejską.



– Wsparcie, jakiego udziela Frans Timmermans kandydatom KE, musi być widziane z jednoczesnym zrozumieniem tego, jakie są mechanizmy liczenia głosów. (…) Jeżeli wyborca odda głos na kogoś, kto pochodzi np. z SLD i ta osoba nie wejdzie do PE, to ten głos wspiera inne ugrupowania – powiedział Radziwiłł.



– Problem z KE polega na tym, że wyborca nie wie, na kogo głosuje, a w każdym razie nie ma na to bezpośredniego wpływu. Bo oczywiście jeśli akurat zdarzy się, że jego kandydat dostał się, to można powiedzieć, że wpływ ten miał. Natomiast jeśli nie, to okazuje się, że może wspierać kogoś zupełnie innego. Przykładowo, wyborcy PSL oddający głos na KE muszą liczyć się z tym, że będą wspierać kandydatów np. SLD-owskich, którzy reprezentują zupełnie inne wartości – dodał.



Jako przykład podał również sprawę senatora PO Jana Rulewskiego, który uznał, że nie będzie firmował swoją osobą listy, z której startują postkomuniści.



Zdaniem Radziwiłła „jedynym punktem wspólnym polityków startujących z KE jest nienawiść do PiS-u”.



– To trochę mało – podsumował były minister zdrowia.

Radziwiłł odniósł się do zapowiedzi Grzegorza Schetyny uzyskania 100 mld zł na „europejski program walki z nowotworami”.– Schetyna zadeklarował nie walkę, ale to, że zdobędzie 100 mld, to gruszka na wierzbie – stwierdził Radziwiłł.

Jak dodał, chorób nowotworowych trudno będzie się pozbyć, gdyż są one związane z tym, że żyjemy coraz dłużej. Można jednak im zapobiegać i – jak mówił – Polska robi „bardzo dużo w tej sprawie”. Jego zdaniem „raczej należy zachęcać ludzi do tego, by się badali, a żaden program europejski tu nie pomoże”.



– Trzeba patrzeć na fakty, na to, co kto mówi. Otóż Koalicja PO-PSL w 2014 r. ogłosiła pakiet onkologiczny, który został skrytykowany w pierwszym rzędzie przez specjalistów z zakresu onkologii. Myśmy ten pakiet w znacznej mierze naprawili. (…) Ostatnie trzy lata naszych rządów to kilkadziesiąt nowych substancji, w samym 2018 r. to osiem nowych leków nowotworowych. To jest prawdziwy program antynowotworowy. Polska uczestniczy w tej chwili w tzw. Europejskich Sieciach Referencyjnych. To projekt unijny polegający na tym, że tam, gdzie są ośrodki leczenia rzadkich chorób, także onkologicznych, tam następuje współpraca. Polska uczestniczy w ok. 30 takich sieciach – mówił, dodając, że „to wszystko się dzieje, do tego nie trzeba żadnych szumnych nazw”.



– Mówienie o tym, że potrzebne jest coś nowego bez podania, na czym miałoby to polegać, to humbug, wydmuszka, nie warto o tym mówić – stwierdził.