Saryusz-Wolski: Planowany wykład Tuska to dalszy ciąg ingerencji w sprawy krajowe

Planowane wystąpienie Donalda Tuska w Poznaniu to kolejna ingerencja przewodniczącego Rady Europejskiej w wewnętrzne sprawy Polski i naruszenie traktatu o UE – uważa europoseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Saryusz-Wolski.

Donald Tusk w Uniwersytecie Warszawskim wygłosił wykład pt. „Nadzieja i odpowiedzialność. O konstytucji, Europie i wolnych wyborach”. We wtorek Tusk będzie gościem głównych uroczystości 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego, planowane jest jego wystąpienie.



– To ciąg dalszy ingerencji w sprawy wewnętrzne kraju członkowskiego i naruszenie ducha artykułu 15.6 – powiedział Saryusz-Wolski, odpowiadając na konferencji prasowej na pytanie o planowane jutrzejsze wystąpienie Tuska w Poznaniu. Przywołany artykuł m.in. zakazuje przewodniczącemu Rady Europejskiej sprawowania funkcji publicznych w krajach członkowskich.



– Trzeba by było zapytać publicznie, czy zabierze znowu ze sobą pana Jażdżewskiego – dodał z kolei eurodeputowany PiS Zbigniew Kuźmiuk.



Redaktor naczelny liberalnego czasopisma „Liberte” Leszek Jażdżewski występując w UW przed wykładem Tuska powiedział m.in., że „Kościół katolicki w Polsce, obciążony niewyjaśnionymi skandalami pedofilskimi, opętany walką o pieniądze i o wpływy, stracił moralny mandat do tego, aby sprawować funkcję sumienia narodu”.

#wieszwiecej Polub nas

Według niego „polski Kościół zaparł się Ewangelii, zaparł się Chrystusa i gdyby dzisiaj Chrystus był ponownie ukrzyżowany, to prawdopodobnie przez tych, którzy używają krzyża jako pałki do tego, aby zaganiać pokorne owieczki do zagrody – mówił.

Pytany o doniesienia o blokowaniu przez wiceszefa Komisji Europejskiej próby porozumienia przewodniczącego KE J i PiS, Saryusz-Wolski powiedział: – Mnóstwo plotek krążyło i krąży, ja osobiście nigdy nie dawałem wiary tej narracji o złym i dobrym policjancie, dlatego że koniec końców postępowanie Komisji dowodziło, że jest pełna zgoda na taki a nie inny – pozaprawny, pozatraktatowy, stygmatyzujący Polskę kurs w sprawie procedury z art. 7. Według niego „doszukiwanie się różnic poglądów nie ma sensu”.



– Ojcem chrzestnym rozpoczęcia procedury według art. 7 wobec Polski jest przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk – stwierdził Kuźmiuk.



– On (Tusk) i jego ludzie bardzo się starali, by ten artykuł był uruchomiony i wiemy skądinąd, że gdyby nie on, nikt by takiej procedury przeciwko Polsce nie wytoczył – dodał.



Według „Rzeczpospolitej” Jean-Claude Juncker chciał się spotkać z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim, by wstrzymać prowadzoną wobec Polski procedurę z art. 7 unijnego traktatu, który poświęcony jest ochronie unijnych wartości, jednak „pomysł storpedował holenderski socjalista, aby zachować paliwo w eurowyborach”.