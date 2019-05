Firmy Skarbu Państwa i odbiorcy indywidualni nie korzystają z węgla z Donbasu

Polska energetyka i inne firmy należące do Skarbu Państwa nie korzystają z węgla z zajętego przez prorosyjskich separatystów Donbasu – zapewnił Grzegorz Tobiszowski. Wiceminister energii ujawnił też, że nie używają takiego węgla krajowi odbiorcy indywidualni.

Tobiszowski wyjaśnił, że węgiel z Donbasu jest tylko wykorzystywany przez prywatne podmioty w przemyśle chemicznym.



– Mówienie o tym, że my węglem z Donbasu, antracytem, trujemy dzieci, to jakiś skandal, rzecz dla mnie bez precedensu. Jeśli ktoś (...) mówi o 3,5 mld zł (wartości sprowadzanego do Polski rosyjskiego węgla – red.), mówi o wspieraniu Putina – przepraszam, ale nawet nie wiem, jak to skomentować – powiedział wiceminister w Polskim Radiu Katowice, nawiązując do niedawnych wypowiedzi przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska.



W miniony piątek podczas wystąpienia na Uniwersytecie Warszawskim Donald Tusk wspomniał m.in., że gdy był premierem, jednym z tematów był węgiel z Rosji.



– Dzisiaj sobie uświadomiłem, że to jest niezwykle dziwna forma patriotyzmu: sprowadzać rosyjski węgiel z Donbasu, finansować imperialne pomysły prezydenta Putina, które zagrażają naszemu bezpośredniemu sąsiadowi i przyjacielowi, Ukrainie, i dawać mu 3,5 mld zł rocznie za ten węgiel z okupowanej części Ukrainy, i truć tym rosyjskim węglem polskie dzieci – powiedział Tusk.

Komentując tę wypowiedź wiceminister energii ocenił, że osoba, która „reprezentuje instytucję międzynarodową i jest ważną postacią w Europie, nie może wygłaszać sentencji, że polskie podmioty Skarbu Państwa zakupują węgiel Donbasu, bo jest to nieprawda”.

Jak mówił, węgiel z Donbasu to surowiec dobrej jakości, którego nie używa ani polska energetyka, ani odbiorcy indywidualni, których paleniska nie są przystosowane do spalania takiego paliwa.



– To węgiel bardzo specyficzny, o wysokiej jakości. Jedynie przez niektóre podmioty w Polsce, ale prywatne – chcę to bardzo mocno podkreślić – jest on wykorzystywany do chemii. Ale podmioty Skarbu Państwa, polska energetyka czy nawet odbiorcy indywidualni nie korzystają z tego węgla, bo nawet nie mają przystosowanych ku temu palenisk. Ten węgiel pojawia się jako transport do Niemiec, (...) Polska z tym nie ma nic wspólnego – zapewnił Tobiszowski.



Wiceminister ocenił, że węgiel – jako surowiec energetyczny – jest potrzebny polskiej gospodarce nie dlatego, że ktoś szczególnie „ukochał” węgiel, ale jako „stabilizator chociażby przy rozwoju odnawialnych źródeł energii”.