Rzeczniczka PiS pyta Koalicję Europejską o wystąpienie „antyklerykała”

– Jakie jest zdanie Koalicji Europejskiej na temat wystąpienia redaktora „Liberte” Leszka Jażdżewskiego? Kto zapłacił za ten seans nienawiści i czy to prawda, że finansowała to instytucja zewnętrzna? – pytała rzeczniczka PiS Beata Mazurek. – Miejcie odwagę odpowiedzieć – zaapelowała.

Mazurek odniosła się w poniedziałek na konferencji prasowej do piątkowego wystąpienia Donalda Tuska na Uniwersytecie Warszawskim oraz poprzedzającego go przemówienia redaktora „Liberte” Leszka Jażdżewskiego.



Były premier, szef Rady Europejskiej Donald Tusk wygłosił w piątek na Uniwersytecie Warszawskim wykład pt. „Nadzieja i odpowiedzialność. O konstytucji, Europie i wolnych wyborach”. Przemówieniu byłego premiera przysłuchiwało się liczne grono polityków opozycji, w tym liderzy PO, PSL oraz Nowoczesnej. B. premier mówił m.in. o potrzebie przestrzegania przez rządzących konstytucji, ale też o walce ze smogiem, ograniczeniu zużycia plastiku czy zagrożeniach, które niesie dla dzieci nieograniczony dostęp do internetu.



Jażdżewski mówił z kolei m.in., że „Kościół katolicki w Polsce, obciążony niewyjaśnionymi skandalami pedofilskimi, opętany walką o pieniądze i o wpływy, stracił moralny mandat do tego, aby sprawować funkcję sumienia narodu”.



Mazurek pytała na konferencji prasowej m.in. o to, czy Koalicja Europejska wiedziała, z jakim przesłaniem wystąpi „antyklerykał”. – Jakie jest zdanie PO i Koalicji Europejskiej na temat tego wystąpienia? – dopytywała rzeczniczka PiS.



Według niej wśród Koalicji nie ma jedności w ocenie tego wystąpienia. – Chociażby wiemy i znamy wypowiedź Leszka Millera, który od tych słów się nie odcina. Więc moje pytanie ponawiam: kto zapłacił za ten seans nienawiści dzielący wspólnotę polską? Czy prawdą jest to, co pojawia się w mediach - że finansowała to instytucja zewnętrzna? – pytała Mazurek.



– Miejcie odwagę na te pytania - nie nam, ale przede wszystkim opinii publicznej w Polsce - odpowiedzieć – wskazała rzeczniczka PiS.

Europoseł Jacek Saryusz-Wolski, „jedynka” na warszawskiej liście PiS do PE, stwierdził, że wystąpienie Tuska i Jażdżewskiego było całością. – W związku z czym za to wszystko odpowiada główny mówca - Donald Tusk – ocenił.