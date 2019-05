Alarmy bombowe przed maturami w 122 szkołach. Wszystkie fałszywe

122 szkoły zgłosiły do okręgowych komisji egzaminacyjnych, że otrzymały drogą mailową informacje o podłożeniu ładunku wybuchowego. Wszystkie alarmy były fałszywe – podało w poniedziałek Ministerstwo Edukacji Narodowej, przywołując dane Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

CKE podała, że 122 szkoły zgłosiły do OKE informację o otrzymaniu sygnału o ładunku. Placówki poinformowały odpowiednie służby, które dokonały sprawdzenia budynków. Alarmy okazały się fałszywe.



CKE podała, że w 61 z tych szkół – po sprawdzeniu – egzamin rozpoczął się zgodnie z harmonogramem – o godz. 9.00. W 57 szkołach – po sprawdzeniu – egzamin rozpoczął się z opóźnieniem. Wszyscy zdający rozwiązywali zadania przez 170 minut.



W trzech szkołach sprawdzenie zostało przeprowadzone w trakcie egzaminu. Na ten czas egzamin został zawieszony. Zdający powrócili do rozwiązywania zadań po zakończeniu czynności sprawdzających przez służby



W jednej szkole ewakuowano zdających – egzamin został przerwany, zdający przystąpią do niego w czerwcu.

