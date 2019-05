„Trudno je zakwestionować”. Miller o antykościelnych tezach Jażdżewskiego

– Te oceny, które zostały zawarte (w przemówieniu Leszka Jażdżewskiego - dop. red.), dotyczące kondycji polskiego Kościoła czy relacji między Kościołem a państwem, to trudno je zakwestionować – powiedział były premier, obecnie kandydat Koalicji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego Leszek Miller. Odniósł się w ten sposób do tez Leszka Jażdżewskiego wygłoszonych przed przemówieniem Donalda Tuska, a które atakowały polski Kościół.

Przed przemową przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska 3 maja uderzające w polski Kościół katolicki tezy przedstawił Leszek Jażdżewski. Jego słowa wywołały oburzenie wśród części sceny politycznej.



Do przemówienia Jażdżewskiego odniósł się w „Salonie politycznym Trójki” b. premier Leszek Miller. Jego zdaniem „oceny” wygłoszone przez przedmówcę Tuska „trudno zakwestionować”.



– Abstrahując od zawartych treści, to rzeczywiście sytuacja była dość dziwaczna. Ja do tej pory uczestniczyłem w wielu podobnych wydarzeniach i organizator, który otwierał zgromadzenie i który chciał powitać czy zaprezentować ważną osobistość, to nie wygłaszał przy tym manifestów ideowych. Z tego punktu widzenia sytuacja jest dość jednostkowa – mówił polityk.



Dodawał też, że „Kościół musi się liczyć z taką ewentualnością, że jeżeli jest coraz bardziej polityczny i coraz bardziej związany z siłą rządzącą, to będzie podlegał większej krytyce politycznej”.

