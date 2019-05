Izrael potwierdza zawieszenie broni

Po trwających dwa dni walkach osiągnięto porozumienie rozejmowe – informuje jeden z największych izraelskich dzienników „Maariv”. Wcześniej o rozejmie, w zawarciu którego pośredniczyły Egipt i Katar, informowały źródła palestyńskie.

Izrael zniósł jednocześnie ograniczenia w 40-kilometrowej strefie przygranicznej ze Strefą Gazy. Dotyczyły one między innymi zajęć w szkołach czy imprez masowych.



Izraelska armia poinformowała, że od soboty bojownicy Hamasu oraz islamskiego Dżihadu w stronę Izraela wystrzelili 690 rakiet. System obrony przeciwpowietrznej – Żelazna Kopuła – przechwyciła 240 z nich.



W odwecie Izrael zaatakował 350 celów w Strefie Gazy. W wyniku wymiany ostrzałów na terytorium Izraela zginęło czterech cywilów, po stronie palestyńskiej co najmniej 19, w tym kobieta w ciąży i jej 14-miesięczna córka.



Do zaostrzenia izraelsko-palestyńskiego konfliktu doszło na początku ubiegłego roku. Do jego eskalacji doszło, kiedy USA przeniosły swoją ambasadę z Tel Awiwu do Jerozolimy.



Zawieszenie broni obowiązuje od godz. 4.30 czasu lokalnego (3.30 czasu polskiego).

