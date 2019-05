„Nacechowana nienawiścią do Kościoła”. Poseł PiS zawiadamia prokuraturę ws. Jażdżewskiego

Poseł PiS Jan Mosiński poinformował, że w poniedziałek zawiadomi prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez redaktora „Liberte” Leszka Jażdżewskiego. Jego zdaniem wypowiedź Jażdżewskiego „jest nacechowana nienawiścią do Kościoła katolickiego”.

Jażdżewski występując w piątek na Uniwersytecie Warszawskim przed szefem Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem, mówił m.in., że „Kościół katolicki w Polsce, obciążony niewyjaśnionymi skandalami pedofilskimi, opętany walką o pieniądze i o wpływy, stracił moralny mandat do tego, aby sprawować funkcję sumienia narodu”. – Polski Kościół zaparł się Ewangelii, zaparł się Chrystusa i gdyby dzisiaj Chrystus był ponownie ukrzyżowany, to prawdopodobnie przez tych, którzy używają krzyża jako pałki do tego, aby zaganiać pokorne owieczki do zagrody – mówił.



Wyraził też pogląd, że „dziś agendę tematów dnia układają nam czarnoksiężnicy, którzy liczą, że przy pomocy zaklęć i manipulacji złymi emocjami będą w stanie zdobyć władzę nad duszami Polaków”. – Ale rywalizacja na inwektywy i negatywne emocje z nimi nie ma sensu, dlatego że po kilku godzinach zapasów ze świnią w błocie orientujesz się w końcu, że świnia to lubi. Trzeba zmienić zasady gry – powiedział Jażdżewski.



Jak poinformował Mosiński, zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście-Północ złoży drogą pocztową. Zawiadomienie będzie dotyczyło art. 257 Kodeksu karnego, który brzmi: „Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.



Mosiński zaznaczył, że zawiadomienie z art. 257 daje upoważnienie prokuratorowi do podjęcia działań z oskarżenia publicznego. – Jeżeli prokurator dojdzie do wniosku, że postawa pana Jażdżewskiego, jego słowa wyczerpują znamiona czynu zabronionego, to wtedy z urzędu prokuratura będzie wszczynać śledztwo w tej sprawie – powiedział poseł PiS.

źródło: TVP Info, PAP

– Wypowiedź pana Jażdżewskiego jest bez wątpienia nacechowana daleko idącą nienawiścią w stronę Kościoła katolickiego, a przecież Kościół katolicki to jest wspólnota wiernych, gdzie tego typu sformułowania są dla nas wyrazem pogardy – ocenił Mosiński.