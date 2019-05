Kanclerz Austrii: w UE jest zbyt mało kar za naruszanie reguł

Zdaniem kanclerza Austrii Sebastiana Kurza – jest zbyt mało kar w UE dla tych, którzy naruszają reguły zadłużenia i pozwalają migrantom przechodzić z jednego kraju do drugiego.

W opublikowanej rozmowie szef austriackiego rządu oświadczył: – Uwolnimy się od kryzysu tylko wtedy, gdy będą jasne kary dla krajów członkowskich powodujących zadłużenie. – Wszyscy musimy działać na rzecz tego, by obniżyć zadłużenie i szanować reguły paktu stabilności i wzrostu – dodał Kurz.



– Niech Włochy nie wystawiają Unii na ryzyko – mówił Kurz w wywiadzie dla dziennika „La Stampa”.



Jego zdaniem, wyraźne reguły nie dopuściłyby np. do tego, aby – Włochy z powodu nieodpowiedzialnej polityki w sprawie zadłużenia stały się drugą Grecją. – Ten aspekt powinien zostać uregulowany w nowym traktacie UE – zaznaczył kanclerz. Tylko w ten sposób – unikniemy tego, że Włochy wystawią na ryzyko całą strefę euro – dodał.



Według włoskiego instytutu statystycznego ISTAT, dług publiczny Włoch wynosił na koniec 2018 roku 132,2 proc. PKB, co jest drugim najwyższym zadłużeniem w UE po Grecji. To zarazem ponad dwa razy więcej niż wynosi maksymalny dopuszczalny poziom zadłużenia, który w pakcie stabilności i wzrostu został ustalony na poziomie 60 proc. PKB.



Mówiąc o migrantach kanclerz Kurz powiedział, że – kto wyrusza nielegalnie, nie może dotrzeć do Europy Środkowej, ale należy mu pomóc, zatrzymać go i odesłać na granice zewnętrzne.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Szef rządu Austrii przypomniał, że UE zobowiązała się pomóc krajom leżącym na jej granicach zewnętrznych, czyli Włochom i Grecji. – Jeśli państwa członkowskie dalej będą pozwalać migrantom zmierzać w kierunku Europy Środkowej i nie będą realizować swych zobowiązań, konieczne są jasne kary – dodał.– Potrzebna jest nam wielka siła centrowa, a nie chaos prawicy czy lewicy, który ma na celu zniszczenie Unii – ocenił Kurz, odnosząc się do ruchów populistycznych i nacjonalistycznych w UE.