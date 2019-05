Cimoszewicz potrącił rowerzystkę. Nie miał aktualnych badań technicznych auta

Były premier Włodzimierz Cimoszewicz, który w sobotę potrącił rowerzystkę, nie posiadał ważnych badań technicznych swojego samochodu – poinformował w rozmowie z portalem tvp.info rzecznik białostockiej policji nadkom. Tomasz Krupa.

68-letni Cimoszewicz potrącił 70-letnią rowerzystkę na oznakowanym przejściu dla pieszych w Hajnówce. Jak poinformowała wyjaśniająca okoliczności zdarzenia policja w Białymstoku, oboje byli trzeźwi.



Sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa w Hajnówce. Obecnie jest na etapie weryfikowania informacji i nie chce odnosić się do sprawy.



Do potrącenia w Hajnówce starszej kobiety odniósł się w oświadczeniu sam Cimoszewicz. Kandydat Koalicji Europejskiej w wyborach do PE stwierdził, że „do kolizji z rowerzystką mogła się przyczynić wiadomość o mojej chorobie nowotworowej”.



„W dniu dzisiejszym 4 maja w godzinach porannych doszło w Hajnówce do przykrego zdarzenia z moim udziałem. Kierując samochodem potrąciłem przejeżdżającą przez przejście dla pieszych rowerzystkę. Na szczęście dzięki mojej niewielkiej prędkości, około 30 km/h, poszkodowana Pani odniosła niegroźne obrażenia. Udzieliłem jej natychmiastowej pomocy i po przekonaniu o konieczności poddania się badaniu lekarskiemu została ona odwieziona do szpitala. W tej chwili znajduje się w domu” – napisał były premier w oświadczeniu.



„Wyrażam ubolewanie z powodu tego zdarzenia i szczególne współczucie poszkodowanej. Jest mi bardzo przykro z powodu tego niefortunnego wydarzenia w dniu jej urodzin. Pewnym usprawiedliwieniem był fakt jazdy pod słońce. Nie wykluczam również, że bolesna dla mnie informacja sprzed dwóch dni o wykryciu u mnie choroby nowotworowej mogła mieć wpływ na moje samopoczucie” – oświadczył Cimoszewicz.

Koszt badania technicznego w stacji kontroli podjazdów wynosi 99 złotych.

Kwota pozostaje niezmienna od 2006 roku. https://t.co/siCUjlm8mR — Jerzy Polaczek (@JerzyPolaczek) 6 maja 2019

