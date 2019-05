Defilada wojskowa zamiast wystąpienia Tuska. Niemiecka telewizja publiczna krytykuje TVP

Pierwszy program niemieckiej telewizji publicznej ARD w głównym wydaniu wiadomości „Tagesschau” zwrócił uwagę na wzrastającą liczbę ataków na wolność mediów. W materiale nawiązano do przemówienia Donalda Tuska, „najważniejszego polityka opozycyjnego w Polsce”, którego wystąpienie transmitowane było przez prywatną stację TVN. W materiale podkreślono, że publiczny nadawca TVP w tym czasie pokazywał defiladę wojskową.

W piątek wieczorem (3.05) pierwszy program niemieckiej telewizji publicznej ARD w głównym wydaniu wiadomości „Tagesschau” wyemitował materiał o wzrastającej liczbie ataków na wolność mediów w Turcji. Podkreślono jednak, że do takich ataków dochodzi także w Unii Europejskiej. Dowodem miała być Polska.



Dirk Lipski, autor materiału, nawiązał do przemówienia Donalda Tuska na Uniwersytecie Warszawskim. Szef Rady Europejskiej został nazwany „najważniejszym politykiem opozycyjnym w Polsce”.



Z materiału ARD można się dowiedzieć, że przemówienie Tuska transmitowane było przez prywatną stację TVN. Podkreślono przy tym, że publiczny nadawca TVP transmitował w tym czasie… defiladę wojskową.



Warto zwrócić uwagę, że uroczysta defilada odbywająca się pod hasłem „Silni w sojuszach” została zorganizowana z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja, dwudziestej rocznicy wejścia Polski do NATO oraz piętnastej rocznicy wstąpienia do Unii Europejskiej.

Niemiecka publiczna TV #ARD @tagesschau atakuje @tvp_info za to że nie pokazali wystąpienia Donalda Tuska tylko defiladę wojskową w Warszawie ����♂️ pic.twitter.com/4tZqaSmgmk — Prawa strona ���� (@PrawyPopulista) 5 maja 2019

