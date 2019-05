Redaktor naczelny Politico: Jażdżewski mówi publicznie to, co każdy szepcze przy kawie

„Kiedy Leszek Jażdżewski mówi publicznie to, co każdy z was szepcze ze znajomymi przy kawie, to podnosi się krzyk szyderców” – napisał redaktor naczelny Politico na Polskę Michał Broniatowski. Odniósł się też do słów Jarosława Kaczyńskiego o Kościele, które w jego ocenie „obrażają oświeconego człowieka”.

– Kościół katolicki w Polsce, obciążony niewyjaśnionymi skandalami pedofilskimi, opętany walką o pieniądze i o wpływy, stracił moralny mandat do tego, żeby sprawować funkcję sumienia narodu – mówił przed przemową Donalda Tuska na Uniwersytecie Warszawskim red. „Liberte” Leszek Jażdżewski.



Do jego słów odniósł się podczas pikniku patriotycznego zorganizowanego przez PiS w Pułtusku prezes tej partii Jarosław Kaczyński. – Kto podnosi rękę na Kościół, chce go zniszczyć, ten podnosi rękę na Polskę – powiedział.



Słowa Jażdżewskiego oraz prezesa PiS skomentował na Twitterze redaktor naczelny znanego z krytyki obecnego obozu rządzącego Politico. Michał Broniatowski stwierdził, że słowa Jażdżewskiego o Kościele katolickim to echa słów powtarzanych przez „każdego szeptem ze znajomymi przy kawie”.

Kiedy Leszek Jażdżewski mówi publicznie to, co każdy z was szepcze ze znajomymi przy kawie, to podnosi się krzyk szyderców. Następnego dnia Jarosław Kaczyński mówi, że „Kościół jest jedynym depozytariuszem systemu wartości, który w Polsce jest powszechnie znany”. — Michal Broniatowski (@MBroniatowski) 5 maja 2019

„Jedynym”! I co komentariat na to? Nic. Przyjmuje się to w milczeniu jako oczywistość. Zawinił więc @LesJazd, który emocjonalnie wytknął Kościołowi odchodzenie od wartości. Zaś PJK może swobodnie o tych wartościach głosić bzdury, które oświeconego człowieka po prostu obrażają. — Michal Broniatowski (@MBroniatowski) 5 maja 2019

źródło: Twitter

Broniatowski znany jest m.in. z kontrowersyjnych „porad”, jak zorganizować w Polsce Majdan. Przed trzema laty zamieścił na swoim facebookowym koncie wpis, w którym zawarł „instrukcję” jego organizacji. „Początkowe drobne utarczki z milicją, powstrzymane (jak dzisiaj) przez posłów. Posłowie muszą być gotowi postawić własne namioty z wywieszką »Biuro poselskie«, żeby zapewnić immunitet. Namioty należy stawiać jak obóz warowny. Plus przenośne toalety i zapas drewna. Władza bezmyślnie i krwawo atakuje po kilku dniach (i nad ranem) obozującą młodzież. Na drugi dzień milion ludzi demonstruje na placu i w okolicach” – pisał wówczas Broniatowski.