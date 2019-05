„Za chwilę będzie płacz, czemu PiS wygrał wybory”. Zandberg krytykuje Koalicję Europejską

„Koalicja od Sasa do Lasa znów się kłóci, tym razem o Kościół. Za chwilę będzie płacz, czemu PiS wygrał teoretycznie najtrudniejsze dla nich wybory” – napisał lider partii Razem Adrian Zandberg. Polityk skrytykował Koalicję Europejską, twierdząc, że jej „gra na polaryzację służy tylko PiS”.

Po ataku redaktora „Liberté!” Leszka Jażdżewskiego na Kościół katolicki w Polsce część polityków Koalicji Europejskiej odcięła się od słów przedmówcy Donalda Tuska podczas piątkowego przemówienia na Uniwersytecie Warszawskim.



PSL, które tworzy – jak zaznaczają jego politycy – „konserwatywną kotwicę” KE, słowami lidera Władysława Kosiniaka-Kamysza skrytykowało atak Jażdżewskiego na Kościół. Rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec ocenił z kolei, że forma wystąpienia Jażdżewskiego była nie do przyjęcia.



Innego zdania była liderka Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. Stwierdziła, że wypowiedź przedmówcy Tuska była skierowana wyłącznie do polityków i nie mogła urazić duchowieństwa i Kościoła.



Lider skrajnie lewicowej partii Razem Adrian Zandberg napisał na Twitterze, że Koalicja Europejska, która „tym razem kłóci się o Kościół”, tak naprawdę „gra na polaryzację”, co – w jego ocenie – służyć ma Prawu i Sprawiedliwości, które ma przed sobą „teoretycznie najtrudniejsze wybory”.

Koalicja od Sasa do Lasa znów się kłóci, tym razem o Kościół. Za chwilę będzie płacz, czemu PiS wygrał teoretycznie najtrudniejsze dla nich wybory. Może czas zrozumieć, że zaganianie ludzi o sprzecznych poglądach do jednego bloku jest bez sensu? Gra na polaryzację służy tylko PiS — Adrian Zandberg (@ZandbergRAZEM) 5 maja 2019

3 maja na UW redaktor naczelny pisma „Liberté!” Leszek Jażdżewski powiedział, występując przed szefem Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem, m.in., że „Kościół katolicki w Polsce obciążony niewyjaśnionymi skandalami pedofilskimi, opętany walką o pieniądze i o wpływy stracił moralny mandat do tego, aby sprawować funkcję sumienia narodu”.– Polski Kościół zaparł się Ewangelii, zaparł się Chrystusa i gdyby dzisiaj Chrystus był ponownie ukrzyżowany, to prawdopodobnie przez tych, którzy używają krzyża jako pałki do tego, aby zaganiać pokorne owieczki do zagrody – mówił Jażdżewski. Wyraził też pogląd, że „dziś agendę tematów dnia układają nam czarnoksiężnicy, którzy liczą, że przy pomocy zaklęć i manipulacji złymi emocjami będą w stanie zdobyć władzę nad duszami Polaków”. – Ale rywalizacja na inwektywy i negatywne emocje z nimi nie ma sensu, dlatego że po kilku godzinach zapasów ze świnią w błocie orientujesz się w końcu, że świnia to lubi. Trzeba zmienić zasady gry – powiedział.