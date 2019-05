„Słowa Jażdżewskiego o świniach w błocie mogą urazić tylko polityków”

– Wypowiedź redaktora „Liberté!” Leszka Jażdżewskiego o świni taplającej się w błocie, jeśli mogła kogokolwiek urazić, to polityków; to dotyczyło brutalnej walki politycznej – powiedziała szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. Jej zdaniem wypowiedź publicysty nie zaszkodzi Kościołowi.

Lubnauer podkreśliła w TOK FM, że Jażdżewski nie jest politykiem, ale publicystą i jeżeli ktoś czytał jego teksty, nie powinien być zaskoczony jego wypowiedzią.



Jak przypomniała, Leszek Jażdżewski porównywał się do supportu. – Mam wrażenie, że bardzo wiele osób, które tam przyszło na wykład Donalda Tuska, poczuło się jak osoby, które przyszły na koncert rockowy, a dostały przedtem w postaci supportu heavy metal. Czyli jedno nie pasowało zupełnie do drugiego – oceniła.



W przekonaniu Lubnauer Kościołowi nie zaszkodzi wypowiedź Leszka Jażdżewskiego. – Jeżeli cokolwiek szkodzi Kościołowi, to raczej jego nieumiejętność rozliczenia się z kwestiami związanymi z pedofilią – zaznaczyła.



Zdaniem Lubnauer wypowiedź Jażdżewskiego o świni taplającej się w błocie – jak mówiła – „jeżeli mogła kogokolwiek obrazić lub spowodować, że ktoś poczuł się urażony, to polityków”.

źródło: TOK FM, PAP

– Odnosiła się według mnie do polityków, którzy zamiast rozmawiać o czymś, rozmawiają w ten sposób, jak kogoś pokonać i na inwektywy. Tego to dotyczyło - brutalnej walki politycznej. Nie miało żadnego odniesienia – zaznaczyła Lubnauer. Zaapelowała tym samym do „prawicowych mediów”, aby nie „manipulowały” wypowiedzi redaktora „Liberté!”.