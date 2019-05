53 osoby oskarżone w sprawie gangu pseudokibiców Ruchu Chorzów

53 osoby odpowiedzą przed sądem w sprawie gangu skupionego wokół pseudokibiców Ruchu Chorzów, określających się jako „Psycho Fans”. Prokuratura zarzuciła im prawie 100 przestępstw – m.in. pobicia, rozboje, kradzieże i handel narkotykami. Jeden z pobitych mężczyzn zmarł.

Informację o skierowaniu do sądu aktu oskarżenia w tej sprawie przekazała Prokuratura Krajowa. Śledztwo prowadził śląski wydział zamiejscowy PK.



Według ustaleń postępowania, grupa działała od 2010 do 2017 r. Oskarżeni odpowiedzą m.in. za handel dużymi ilościami narkotyków, kradzieże z włamaniami, rozboje i pobicia. „Skutkiem brutalnego pobicia było m.in. doprowadzenie do śmierci jednego z kibiców konkurencyjnej drużyny piłkarskiej. W innym przypadku sprawcy dopuścili się pocięcia maczetami pokrzywdzonego, który na skutek tego czynu, a zwłaszcza uszkodzenia znacznych partii ciała, doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu” – poinformowała PK.



Według prokuratury grupą kierowali Maciej M. ps. Maślak, Łukasz L. ps. Lucky oraz Maciej S. ps. Maciuś, a w jej skład wchodziło kilkudziesięciu mężczyzn ze Śląska oraz z innych regionów Polski. Większość członków grupy było już wcześniej karanych, a popełniając przestępstwa posługiwali się maczetami, młotkami i pałkami.

źródło: pap

Ujawnienie rzeczywistego rozmiaru i szczegółów działalności gangu stało się możliwe m.in. dzięki zeznaniom świadka koronnego. Na współpracę z policją i prokuraturą zdecydowało się także kilku innych podejrzanych. Dzięki ich obszernym wyjaśnieniom, w których ujawnili przestępstwa popełniane przez członków grupy, mogą liczyć na nadzwyczajne złagodzenie kary.Spośród oskarżonych nadal aresztowane są 34 osoby. Podczas śledztwa zabezpieczono mienie podejrzanych na łączną kwotę ponad 280 tys. zł. W sumie w ramach dotychczasowego śledztwa dotyczącego działalności zorganizowanej grupy przestępczej skupionej wokół pseudokibiców „Psycho Fans” Ruchu Chorzów zarzuty usłyszało 95 osób. W dalszym ciągu toczy się śledztwo dotyczące kilkudziesięciu przestępstw popełnionych przez tę grupę.