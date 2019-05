Możliwe załamanie negocjacji handlowych pomiędzy USA a Chinami

Media zarówno w USA, jak i Chinach spekulują, że najprawdopodobniej nie dojdzie do kolejnej rundy negocjacji handlowych obydwu państw, planowanej na najbliższą środę w Waszyngtonie. Decyzja o wstrzymaniu negocjacji miała zapaść w związku z niedzielną wypowiedzią Donalda Trumpa, który poinformował o możliwości podwyższenia ceł na chińskie towary już w tym tygodniu.

Amerykański prezydent w jednym z mediów społecznościowych poinformował, że w najbliższych dniach USA mogą zwiększyć do 25% cła na chińskie towary o wartości 200 miliardów dolarów.



Zdaniem obserwatorów krok ten to wyraz niezadowolenia amerykańskiego prezydenta z przebiegu negocjacji handlowych. Amerykańskie media – dziennik „Wall Street Journal” oraz stacja CNBC – poinformowały, że wicepremier Chin Liu He, który w najbliższą środę miał kontynuować w Waszyngtonie kolejną rundę negocjacji handlowych, najprawdopodobniej nie uda się do USA.



Redaktor naczelny chińskiego dziennika „Global Times”, komentując zapowiedzi DonaldaTrumpa, zasugerował, że podniesienie przez USA taryf celnych na chińskie towary będzie oznaczało impas w negocjacjach. Podniesienie stawek celnych do 25% miało zostać wprowadzone 1 marca. Ten termin został jednak przesunięty na czas nieokreślony, ze względu na toczące się negocjacje handlowe. Naprzemiennie odbywały się one w Pekinie i Waszyngtonie.





