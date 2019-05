Rozejm w Strefie Gazy? Izrael nie potwierdza

Dwóch anonimowych przedstawicieli władz palestyńskich w Strefie Gazy poinformowało, że w poniedziałek nad ranem uzgodniono rozejm w wymianie militarnych ciosów między Izraelem i Palestyńczykami w rejonie Strefy Gazy. Strona izraelska nie potwierdziła tej informacji.

Porozumienie rozejmowe miało zostać osiągnięte dzięki mediacji Egiptu o godz. 4.30, czasu lokalnego, w poniedziałek (3.30 czasu polskiego). Wiadomość potwierdziła stacja TV należąca do rządzącego w Gazie Hamasu. Przedstawiciele Izraela nie odnieśli się dotychczas do tej informacji.



Reuter zauważa, że porozumienie byłoby w interesie obu stron, bowiem zapobiegłoby dalszej eskalacji walk, co mogłoby doprowadzić do konfliktu na pełną skalę. Zarówno Izrael, jak i Palestyńczycy chcieliby tego uniknąć.



Do kolejnej fali walk między Izraelem i Palestyńczykami doszło tuż przed początkiem ramadanu (muzułmańskiego miesiąca postu) oraz na tydzień przed 64. Konkursem Piosenki Eurowizji, który ma się odbyć w Tel Awiwie.



Walki rozpoczęły się dwa dni temu, kiedy snajper palestyńskiego Islamskiego Dżihadu oddał kilka strzałów w kierunku żołnierzy izraelskich, raniąc dwóch z nich.



Islamski Dżihad oskarża Izrael o opóźnianie realizacji poprzednich porozumień, które miały położyć kres przemocy i doprowadzić do rozluźnienia blokady ekonomicznej Strefy Gazy.



Według izraelskich źródeł wojskowych, ze Strefy Gazy od ub. piątku odpalono ponad 600 pocisków rakietowych na państwo żydowskie, z czego izraelski system antyrakietowy Żelazna Kopuła przechwycił ponad 150. Zginęło co najmniej 4 Izraelczyków. W odwecie wojsko izraelskie zaatakowało ponad 320 celów należących do bojowników palestyńskich.



W niedzielę w izraelskich atakach odwetowych zginęło 12 Palestyńczyków, głównie bojowników Hamasu – podały władze enklawy. Od ub. piątku w Strefie Gazy zginęły łącznie 23 osoby, w tym osiem cywilnych, a od soboty co najmniej 80 mieszkańców enklawy odniosło obrażenia.





#wieszwiecej Polub nas