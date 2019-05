Finlandia: Spotkanie Ławrowa z Pompeo w kuluarach Rady Arktycznej

Dziś rozpoczyna się dwudniowe spotkanie ministerialne Rady Arktycznej w Rovaniemi w Finlandii. W kuluarach szczytu ma dojść do spotkania szefów dyplomacji Rosji i Stanów Zjednoczonych: Siergieja Ławrowa i Mike’a Pompeo.

Moskwa w zeszłym tygodniu potwierdziła, że do spotkania polityków dojdzie. Agencja TASS cytowała wiceministra spraw zagranicznych Rosji Siergieja Riabkowa, który poinformował, że rozmowa polityków została już zaakceptowana przez obie strony.



Będzie to dopiero drugie spotkanie w cztery oczy między Siergiejem Ławrowem i Mikiem Pompeo. Głównym jego tematem będzie prawdopodobnie sytuacja w Wenezueli i różne podejście Rosji i Stanów Zjednoczonych do politycznego kryzysu w tym kraju.



Oba kraje obwiniają się wzajemnie o próby mieszania się w sprawy wewnętrzne Wenezueli. Moskwa udziela wsparcia urzędującemu prezydentowi Nicolasowi Maduro, Waszyngton – liderowi parlamentu Juanowi Guaido. USA są w grupie ponad 50 państw, które uznały go za tymczasowego prezydenta Wenezueli. Stany Zjednoczone popierają też protesty opozycyjne przeciwko obecnemu rządowi.





