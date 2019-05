Sprawy „rosyjskiej zmowy Trumpa” ciąg dalszy. Robert Mueller będzie zeznawał w Kongresie

Prezydent Donald Trump wyraził w niedzielę przekonanie, że specjalny prokurator Robert Mueller nie powinien zeznawać przed komisją Kongresu o domniemanych związkach jego sztabu wyborczego w 2016 r. z Rosją. Zdaniem Trumpa byłaby to tylko „przeróbka” raportu Muellera.

Trump wyraził na Twitterze przekonanie, że demokraci w Kongresie dążą do „przerobienia” raportu Muellera, tak aby uzyskać podstawy do twierdzenia, iż już jako prezydent utrudniał on prace organu wymiaru sprawiedliwości. „Bob Mueller nie powinien zeznawać. Żadnych przeróbek dla Demokratów!” – napisał prezydent.



Mueller ma zeznawać 15 maja przed komisją ds. wymiaru sprawiedliwości Izby Reprezentantów, o czym poinformował w telewizji Fox News demokratyczny członek tej komisji David Cicilline. – Datę wyznaczono na 15 maja i mamy nadzieję, że specjalny prokurator się stawi – powiedział Cicilline.



Trump wielokrotnie krytykował śledztwo Muellera i określał je jako „polowanie na czarownice”, a po opublikowaniu jego raportu starał się przedstawić konkluzje dokumentu jako swoje zwycięstwo.



Mueller w swym raporcie napisał, że w śledztwie nie stwierdzono, by ktokolwiek ze sztabu Trumpa spiskował z Rosją, i nie znaleziono wystarczających dowodów, by kogokolwiek oskarżyć o to, że jest niezarejestrowanym agentem rosyjskiego rządu.



Raport nie zarzuca też prezydentowi popełnienia przestępstwa polegającego na utrudnianiu działań wymiaru sprawiedliwości. Zastrzega jednak, że nie jest możliwe jednoznaczne stwierdzenie, iż Trump tego nie robił.



Wcześniej stawienia się przed komisją Izby odmówił prokurator generalny William Barr. Odmówił też przekazania członkom komisji pełnej wersji raportu Muellera. Rzeczniczka resortu sprawiedliwości oświadczyła w środę, że Barr nie będzie zeznawać przed komisją, ponieważ był już przesłuchiwany w środę na ten sam temat przez komisję senacką.



Barr oświadczył w niedzielę, że „nie ma problemu” z ewentualnymi zeznaniami Muellera w Kongresie.



Do kolejnej konfrontacji Barra z demokratami w Kongresie może dojść już w poniedziałek. Demokratyczny przewodniczący komisji ds. wymiaru sprawiedliwości Izby Jerry Nadler dał mu bowiem czas do godz. 9 czasu lokalnego (godz. 15 w Polsce) na dostarczenie pełnej wersji raportu Muellera.



Początkowo Nadler dawał na to czas do 1 maja, ale resort sprawiedliwości raportu nie przekazał.





