Komu klaskał Kosiniak-Kamysz? Radny PSL tłumaczy przewodniczącego partii

– Władysław Kosiniak-Kamysz nie klaskał i proszę nie manipulować w ten sposób. Jedynym człowiekiem, którego oklaskiwał Władysław Kosiniak-Kamysz, był Donald Tusk i my, jako Polskie Stronnictwo Ludowe, zawsze wartości i wspólnoty Kościoła będziemy bronić. Wspólnoty Kościoła, wspólnoty katolickiej – stwierdził radny PSL, spytany o zachowanie Władysława Kosiniaka-Kamysza, który po wysłuchaniu kontrowersyjnego wystąpienia Leszka Jażdżewskiego na Uniwersytecie Warszawskim nagrodził go oklaskami.



Redaktor naczelny pisma „Liberté!” w swojej tyradzie bezpardonowo zaatakował Kościół katolicki. – Kościół katolicki w Polsce, obciążony niewyjaśnionymi skandalami pedofilskimi, opętany walką o pieniądze i o wpływy, stracił moralny mandat do tego, żeby sprawować funkcję sumienia narodu – powiedział w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego Jażdżewski. Redaktor naczelny „Liberté!” stwierdził również, że „polski Kościół zaparł się Ewangelii i zaparł się Chrystusa”.



– Rzeczywiście, wypowiedź, która nie powinna mieć miejsca, nie tylko ze względu na samą treść, ale także dlatego, że spotkanie odbyło się na uniwersytecie, zresztą bardzo mi bliskim, a uniwersytet nie jest miejscem, gdzie można pozwalać sobie na tego typu tyrady – skomentował w programie „Strefa starcia” Wojnarowski, utrzymując jednocześnie, że zarzuty, jakoby prezes ludowców oklaskiwał wystąpienie, były manipulacją. Nawet gdy prowadzący program Michał Adamczyk zaprezentował klip, na którym wyraźnie widać coś zgoła innego, Wojnarowski nie ustępował.



– Władysław Kosiniak-Kamysz, jak i duża część tej sali, oklaskiwali Donalda Tuska wchodzącego na scenę. Proszę zobaczyć. Proszę państwa, ja tam byłem i wiem, bo Jażdżewski zapraszał na scenę Donalda Tuska. Ja tam byłem i pamiętam ten fragment. Jażdżewski powiedział: „zapraszam na scenę Donalda Tuska” i była chwila, wtedy są oklaski i on wchodzi. To tak wyglądało – stanowczo utrzymywał radny PSL.



Na pytanie, czy w związku z tym Wojnarowski twierdzi, że Leszek Jażdżewski nie był oklaskiwany, a jeśli był, to przez nielicznych, radny PSL odparł, że „na pewno nie przez Władysława Kosiniaka-Kamysza, który następnego dnia ewidentnie odciął się od jego słów”.





