Kilka okruchów związanych z wykładem Donalda Tuska na UW [OPINIA]

Minęło kilka dni od wykładu Donalda Tuska na Uniwersytecie Warszawskim. Było dużo kurzu przed wystąpieniem. Narobił go sam autor. Wraz ze zbliżaniem się do końca wystąpienia kurz cały czas malał. Po wykładzie nie było już po nim śladu. Sprzątaczki, które wkroczyły do Auditorium Maximum, nie miały już nic do roboty.

Skromność zwykle popłaca. Przedwczesne dęcie w surmy zamienia się w śmieszność. Potwierdziło się to także po spektaklu politycznym Tuska zaprezentowanym w rocznicę święta Konstytucji 3 maja. Sam Donald Tusk swoim uprzedzającym komunikatem, że będzie miał „coś ciekawego i ważnego do powiedzenia”, wywołał ekscytację u wyznawców, nadzieje u zwolenników i obawy u przeciwników politycznych. Niezdrowe te uczucia wzmagały buńczuczne zapowiedzi polityków Platformy, że „będzie to przełomowe wydarzenie”. Z dużej chmury… ledwo pokropiło. Być może mój komentarz jest jednym z ostatnich. Co mnie nieszczególnie martwi.



Nie dajmy się zwieść entuzjazmowi obecnych w sali uniwersyteckiej, którzy fetowali samo wejście Tuska, a później żarliwymi brawami kwitowali każdą szyderczą aluzję kierowaną pod adresem obecnie rządzącego obozu i prezydenta Andrzeja Dudy. Tusk w swoich zjadliwych uwagach i złośliwościach przestrzegał tylko jednej zasady. Nie używać nazwisk ani nazwy partii, żeby nie dawać powodów do stawiania zarzutu o mieszanie się w wewnętrzne spory polityczne Polski. Ten zabieg formalny potęgował tylko siłę drwiny wobec obecnej władzy i wzmożoną reakcję słuchających, bo doznawali iluzji uczestniczenia w na poły konspiracyjnym spotkaniu.



Reakcje widowni nie pozostawiały złudzeń. Krajowa opozycja polityczna nie jest w stanie wyłonić z siebie atrakcyjnego lidera. Żaden z szefów ugrupowań wchodzących w skład Koalicji Europejskich nie dorasta Donaldowi Tuskowi do pięt. Do jego umiejętności prowadzenia gierek politycznych oraz maskowania swych prawdziwych intencji pod gładkimi słowami.



Żadne wykręty nie przesłonią prawdziwych powodów przyjazdu do Polski i zorganizowania spotkania na UW pod pozorem wygłoszenia wykładu. Tym razem nie próbował nawet udawać – jak to było w zeszłym roku w Krakowie – że został zaproszony przez organizatorów. Sam zabiegał o możliwość przeprowadzenia spotkania. Nadał mu formę daleką od politycznego wiecu, choć niewyrażonej wprost warstwie wykładu można było z łatwością nadać kształt przemówienia wiecowego. Pojawiały się w nim jawne wezwania do walki, którą należy podjąć, nie godząc się na wmówienie sobie, „że mamy nie przeszkadzać i popierać”. Sposobem walki jest też „odważne stawianie pytań”.





Chciałbym zwrócić uwagę na rzeczy charakterystyczne dla Donalda Tuska, które doszły do głosu również podczas omawianego wykładu na UW.



Ulubionym chwytem dzisiejszego szefa Rady Europejskiej jest – jak się kiedyś w Warszawie mówiło – trajlowanie, czyli odwracanie kota ogonem. Przypisywanie przeciwnikom politycznym własnych grzechów. Najbardziej widocznym przykładem takiej przewrotności jest obarczanie PiS winą za dzielenie Polaków. A to nikt inny tylko Donald Tusk od słynnej porażki w wyborach prezydenckich w 2005 roku stał się największym akuszerem dzielenia polskiego społeczeństwa. Nieco mniej niż rok temu – według niego – jedni byli prawdziwymi Polakami, którym na pewno „uda się pogonić bolszewików”, niszczących Polskę, demokrację i praworządność. Na Uniwersytecie Warszawskim podzielił Polaków na nacjonalistów i światłych Europejczyków. Sprytnie nie wymienił jednego z członów tego podziału. Mówił tylko o Europejczykach, którym jako szef Rady Europejskiej przyjechał na odciecz.



Tusk od lat uprawia szalbierstwo polityczne. Zwykły szalbierz pod różnymi powodami, obiecując często w zamian jakieś dodatkowe oboczne korzyści, wyłudza pieniądze od znajomych, przyjaciół, instytucji, których nigdy nie oddaje. Donald Tusk jest zawodowym szalbierzem intelektualnym. Wyłudza poparcie polityczne, mamiąc ludzi różnymi obietnicami i zapewnieniami, których jak klasyczny oszust od początku nie ma zamiaru spełnić, co się po pewnym czasie potwierdza. Przykłady: „Wyjaśnię co do milimetra sprawę podsłuchową do końca września” – mówił o aferze z czerwca 2014 roku. Nigdy tego nie zrobił. Wiedział wówczas już dobrze, że czeka na niego ciepła posada w Brukseli, moszczona mu przez Angelę Merkel. W tamtym czasie zapewniał też, że nigdy nie opuści Polski, bo kierowanie sprawami krajowymi jest dla niego priorytetem.



I ostatnia uwaga. Dziś już raczej nie ulega wątpliwości, że Uniwersytet Warszawski stał się jednym z centrów opozycji politycznej. Do tej pory można było wskazać wielu nauczycieli akademickich, począwszy od młodych pracowników, doktorów poprzez doktorów habilitowanych do profesorów, zaangażowanych publicznie i otwarcie po stronie opozycji.





Umożliwienie Donaldowi Tuskowi wygłoszenia w murach uczelni wykładu oraz odbycia spotkania ze swoimi zwolennikami – mówię o spotkaniu po wykładzie na placu uniwersyteckim – zaprzeczyło zasadzie apolityczności wyższej uczelni. Nie muszę nikogo przekonywać, iż wiadomo było z góry, że wykład Donalda Tuska w obecnej sytuacji politycznej, biorąc pod uwagę jego obecną postawę, jest w istocie imprezą ściśle polityczną o zdecydowanym obliczu - walki z obecną władzą. Tym samym Uniwersytet Warszawski pożegnał się z ideą pluralizmu politycznego. Biorąc zaś pod uwagę poprzedzające wykład Donalda Tuska przemówienie redaktora naczelnego magazynu „Liberté!” Leszka Jażdżewskiego, który ostro zaatakował polski Kościół katolicki, Uniwersytet naruszył również zasadę pluralizmu światopoglądowego. Nie tłumaczy ani nie usprawiedliwia tego np. wyjaśnienie władz Uniwersytetu Warszawskiego, że nie wiedziały, jaka jest treść przemówienia szefa „Liberté!”.



O ile wiem, uczelnia warszawska nie ma na razie statusu londyńskiego Hyde Parku, do której sal wykładowych i seminaryjnych może wejść każdy wprost z ulicy i wygłaszać, co mu tylko ślina na język przyniesie.



Prawdziwy obraz UW przybliża też inna historia. Pamiętam, jak nieco ponad rok temu, w marcu 2018 r. na UW odbywał się szereg spotkań z okazji 50. rocznicy wydarzeń Marca ‘68. Wówczas władze Uniwersytetu Warszawskiego nie zgodziły się na udział w jednym ze spotkań bohaterki z roku 1968, Ireny Lasoty. Podczas słynnego wiecu na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 8 marca 1968 roku Irena Lasota, wówczas studentka wydziału filozofii, odczytała petycję w obronie relegowanego z uczelni Adama Michnika. Później, żyjąc na emigracji, Irena Lasota od pół wieku w swojej publicystyce oraz aktywności społecznej działała na rzecz demokracji w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Jednakże ze względu na jej poglądy, w tym fakt wielokrotnej krytyki Adama Michnika w ostatnich dekadach, władze UW początkowo nie chciały wpuścić na spotkanie tej jednej z najważniejszych postaci Marca ‘68. Ugięły się dopiero pod wpływem protestu uczelnianej „Solidarności” i NZS.



Wspominam o tamtym incydencie sprzed roku m.in. dlatego, że historia zatacza dziwne koła. Podczas wystąpienia Donalda Tuska w jednym z pierwszych rzędów w Auditorium Maximum oklaskiwał też byłego premiera wspomniany wcześniej Adam Michnik. Chyba nie w roli dziennikarza, bo wszystkich żurnalistów organizatorzy posadzili na balkonie.

