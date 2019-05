Michał Dworczyk: nauczyciele nie osiągnęli więcej, niż to, co uzyskała „S”

– Nauczyciele nie uzyskali w strajku nic więcej niż wynegocjowała oświatowa „Solidarność” – powiedział w programie „W pełnym świetle” TVP Info szef kancelarii premiera. Michał Dworczyk ocenił, że zalecany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego strajk włoski uderzy głównie w uczniów.

– Nauczyciele w ciągu tych trzech tygodni, poza tym, że zostały wzbudzone olbrzymie emocje, nie osiągnęli nic więcej ponad to, co uzyskała „Solidarność” - powiedział Dworczyk w niedzielę w TVP Info.



Odnosząc się do rekomendowanego przez ZNP strajku włoskiego nauczycieli – po zawieszonym pod koniec kwietnia proteście – szef kancelarii premiera powiedział, że „podziela opinię szeregu nauczycieli”, iż ta forma protestu uderzy przede wszystkim w uczniów.



– Widać, że pan Broniarz (szef ZNP, Sławomir Broniarz) robi się coraz bardziej nerwowy, kurs na konfrontację z rządem, z władzami, niechęć do dialogu, doprowadziła do tego, co się wydarzyło – powiedział Dworczyk. – Możemy wymyślać teraz mniej lub bardziej dotkliwe formy protestu, ale jeśli mamy wypracować jakiś konsensus, to potrzebny jest dialog – podkreślił.



Szef kancelarii premiera za niezrozumiałą uznał niechęć ZNP i FZZ do udziału w okrągłym stole nad sprawami oświaty. Zapewnił, że zaproszenie dla wszystkich central związkowych „jest permanentne”. – Zapraszamy wszystkich. Tylko w dyskusji możemy wypracować rozwiązanie, które będzie do zaakceptowania przez wszystkich – powiedział. – Mam nadzieję, że 10 maja spotkamy się wspólnie – dodał. Na ten dzień jest planowana kolejna tura rozmów plenarnych okrągłego stołu edukacyjnego.



W czwartek prezes ZNP Sławomir Broniarz poinformował, że związek podtrzymuje decyzję, by nie brać udziału w tych spotkaniach. Także rzeczniczki PiS Beata Mazurek i rządu Joanna Kopcińska zapewniały ostatnio, że zaproszenie dla związków, w tym dla ZNP, do okrągłego stołu, jest wciąż aktualne.

źródło: pap

29 kwietnia ZNP zarekomendował strajk włoski – zalecił nauczycielom, by pracowali tylko tyle, ile przewidują przepisy prawa oświatowego, prowadzili wyłącznie zajęcia dydaktyczne, a odwołali zajęcia dodatkowe. „Zawieszamy strajk, ale nie protest! Trwa spór zbiorowy!” – napisał na Facebooku prezes związku.