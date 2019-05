Nowa linia Szybkiej Kolei Miejskiej w Warszawie. W godzinach szczytu

Od poniedziałku, 6 maja, na tory wyjadą pociągi nowej linii Szybkiej Kolei Miejskiej, które będą wozić pasażerów na trasie Warszawa Zachodnia-Warszawa Gdańska – informuje Zarząd Transportu Miejskiego. Pociągi S90 będą jeździły w dni robocze w godzinach szczytu.

Jak wynika z komunikatu ZTM, pociągi będą kursować w dni powszednie w godzinach porannego i popołudniowego szczytu komunikacyjnego ze stacji Warszawa Zachodnia (peron 8) przez stację Warszawa-Wola, Warszawa-Młynów, Warszawa-Koło do Warszawy Gdańskiej oraz w kierunku przeciwnym.



Z rozkładu wynika, że pierwszy poranny pociąg z Warszawy Zachodniej odjeżdża o godz. 6.06, natomiast ostatni – o godz. 10.36. Pociągi popołudniowe kursują na tej linii od 14.25 do 17.25. Z Warszawy Gdańskiej pociągi jeżdżą od 6.44 do 9.30 oraz od 12.15 do 18.02.



Linia S90 jeździła już przez trzy dni w kwietniu w czasie modernizacji stacji Warszawa Praga. Teraz na stałe wchodzi do rozkładu jazdy.

