Prezydent: Wkład Moniuszki w budowanie tożsamości narodu jest nieoceniony

Wkład Stanisława Moniuszki w odzyskanie niepodległości, w rozwój naszego społeczeństwa, w budowanie tożsamości naszego narodu jest nieoceniony – powiedział prezydent Andrzej Duda podczas niedzielnej inauguracji akcji Narodowe Granie.

Ogólnopolska akcja Narodowe Granie została zainicjowana przez parę prezydencką w związku z przypadającą w tym roku 200. rocznicą urodzin Stanisława Moniuszki. Celem akcji jest „popularyzacja polskiej muzyki oraz wzmacnianie tożsamości narodowej poprzez wspólne upamiętnienie postaci i dorobku wybitnych polskich kompozytorów”. Pierwszą edycję poświęcono twórczości Moniuszki.



Prezydent podziękował artystom za „te niezwykłe aranżacje i piękne zaprezentowanie utworów jednego absolutnie z największych mistrzów muzyki wśród Polaków – Stanisława Moniuszki”.



– Mimo tego, że Moniuszko nie zobaczył wolnej Polski, jego wkład w odzyskanie niepodległości, jego wkład w przeniesienie polskiej tradycji, polskiej kultury przez te ponad 100 lat zaborów, jego wkład w rozwój naszego społeczeństwa, w budowanie tożsamości naszego narodu jest nieoceniony. Tym bardziej widać to dzisiaj, kiedy możemy posłuchać tych utworów Moniuszki w nowych aranżacjach. Jak łatwo jest dokonać współczesnej aranżacji tego, co kiedyś, przecież przed ponad stu laty napisał Stanisław Moniuszko – powiedział prezydent podczas niedzielnego koncertu finałowego akcji na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Jak zaznaczył, to pokazuje jak bardzo muzyka Moniuszki „jest nasza i jak bardzo ona jest polska”.

– On zresztą przecież w tej swojej twórczości też dokumentował właśnie naszą tradycję, dokumentował tradycję szlachecką, dokumentował tradycję szlacheckiego dworu, dokumentował również i tradycję chłopską, właściwie wszystkich warstw naszego społeczeństwa. W tej jego muzyce ta specyfika poszczególnych elementów naszego folkloru i naszej kultury, naszych obyczajów jest. I właśnie dlatego ta muzyka Moniuszki jest muzyką tak bardzo polską, jest muzyką, którą śmiało możemy nazywać naszą muzyką narodową – mówił Andrzej Duda.



Wyraził także nadzieję, że „Narodowe Granie, nowy cykl wydarzeń, które postanowił razem z małżonką rozpocząć, a dzisiaj zainaugurować” będzie się powtarzało co roku. – I będzie polegało na słuchaniu muzyki napisanej przez polskich kompozytorów w różnych okresach naszych dziejów – dodał prezydent.



W niedzielę na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego zorganizowano wielogodzinny, dostępny dla publiczności koncert „Wiwat Moniuszko!”. Wzięli w nim udział artyści reprezentujący różnorodne style i gatunki muzyczne, inspirowane twórczością Stanisława Moniuszki. Koncertu finałowego wysłuchał także m.in. wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński.

Podczas koncertu można było posłuchać Joanny Moskowicz, Sławomira Naborczyka, Adama Kruszewskiego, Aleksandra Teligi, Polskiej Orkiestry Radiowej i Michała Klauzy. Wystąpiła także Warszawska Orkiestra Sentymentalna oraz Zespół Muzyki Polskiej MOKOSZA.

Teatr im. Stefana Jaracza z Olsztyna zaprezentował „Ja Ciebie kocham! Ach, te słowa tak dziwnie w moim sercu brzmią...”. Janusz Prusinowski Kompania prezentowali i uczyli tradycyjnych tańców narodowych. Zagrała również Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa i Marek Wroniszewski. Zaś Jolanta Pszczółkowska-Pawlik i młodzi wokaliści wspólnie zaśpiewali pieśni Stanisława Moniuszki.



W koncercie finałowym udział wzięli: Olga Szomańska, Magdalena Tul, Marek Bałata, Andrzej Lampert, Michał Szpak, Warszawski Chór Papieski im. św. Jana Pawła II, Chopin University Chamber Orchestra, Zespół Tomasza Filipczaka i Tomasz Filipczak.



Stanisław Moniuszko urodził się w 1819 r. w majątku Ubiel koło Mińska, w polskiej rodzinie szlacheckiej o patriotycznych tradycjach, jego ojciec Czesław uczestniczył w kampanii napoleońskiej. Do historii przeszedł jako ojciec polskiej opery narodowej. Był kompozytorem, dyrygentem, także pedagogiem. W latach poprzedzających wybuch powstania styczniowego i bezpośrednio po nim stworzył swoje najsłynniejsze dzieła – opery „Halka” i „Straszny dwór”.





Inspirację dla muzyki Moniuszki stanowiła kultura ludowa. Jednym z najlepiej znanych zbiorów jego drobnych utworów jest cykl dwunastu „Śpiewników domowych” zawierających pieśni do słów poetów polskich (m.in. Teofila Lenartowicza, Adama Mickiewicza, Wincentego Pola, Stefana Witwickiego), a także obcych (w tłumaczeniu polskim) oraz do słów twórców ludowych. Utwory wpisywały się w kanon XIX-wiecznego wychowania patriotycznego. Kompozytor tworzył także muzykę religijną. Moniuszko zmarł w Warszawie 4 czerwca 1872 r. Pochowany został na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.