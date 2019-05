Ogień na pokładzie. Awaryjne lądowanie w kłębach dymu [WIDEO]

Dziesięć osób mogło zginąć w pożarze samolotu, który w niedzielę lądował awaryjnie na moskiewskim lotnisku Szeremietiewo – podała telewizja NTV, powołując się na źródło w służbach ratowniczych i zastrzegając, że nie ma oficjalnego potwierdzenia tej informacji. Wcześniej agencja TASS poinformowała o co najmniej jednej ofierze śmiertelnej pożaru.

W Moskwie, na lotnisku Szeremietiewo lądował w niedzielę awaryjnie samolot lecący do Murmańska. Powodem był pożar, który – według niektórych doniesień – mógł pojawić się w wyniku uderzenia pioruna.

Początkowo informowano jedynie o 5-10 rannych; potem pojawiły się doniesienia, że zginęło jedna osoba. Wreszcie telewizja NTV podała nieoficjalnie o 10 ofiarach.

Pilot zwrócił się o zgodę na awaryjne lądowanie wkrótce po wylocie. Na jego pokładzie znajdowało się 73 pasażerów i pięć osób załogi. Po krótniej akcji ogień został ugaszony.



Agencja RIA Nowosti podawała, że ewakuowano wszystkich.



Do akcji ratunkowej wysłano co najmniej 10 karetek pogotowia; informowano, że od pięciu do ponad 10 osób zostało poszkodowanych.



W internecie pojawiły się nagrania wideo; na jednym z nich widać samolot spowity dymem, a na drugim – ludzi opuszczających maszynę po trapach.

Ewakuacja pasażerów z płonącego samolotu w Moskwie. Lot do Murmańska zawrócił z powodu problemów. pic.twitter.com/sQHibYjMh6 — Jarosław Kociszewski (@JarekKociszewsk) 5 maja 2019

Akcja gaśnicza. Samolot Aeroflotu, który zawrócił z lotu do Murmańska. pic.twitter.com/a0cgUADffA — Jarosław Kociszewski (@JarekKociszewsk) 5 maja 2019

Aeroflot flight #SU1492 squawked 7700 (emergency) and returned back to Sheremetyevo Airport in Moscowhttps://t.co/mX6VN5WwwC pic.twitter.com/OZHGEiTeYz — Flightradar24 (@flightradar24) 5 maja 2019