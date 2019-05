Odżywcze odchody. Hipopotamy „pompują” krzem z lądu do rzek i jezior

Odchody hipopotamów odgrywają istotną rolę w ekosystemach afrykańskich jezior i rzek. Zmniejszanie się populacji tych zwierząt może doprowadzić m.in. do zmniejszenia liczny rożnych organizmów w Jeziorze Wiktorii. Międzynarodowa grupa badaczy informuje o tym w magazynie „Science Advances”.

Żyjące na wolności hipopotamy prowadzą nietypowy tryb życia: nocą zjadają dziesiątki kilogramów świeżej trawy na sawannie, a większość dnia spędzają w rzekach i jeziorach, chronione przed ewentualnymi drapieżnikami i słońcem. Podczas kąpieli trawienie wciąż się odbywa, zatem mnóstwo hipopotamich odchodów trafia do wody.



– Hipopotamy różnią się od innych dużych zwierząt pasących się na sawannie – mówi jeden z autorów badania, biolog Jonas Schoelynck, z Uniwersytetu w Antwerpii. – Składniki odżywcze w ekskrementach większości roślinożerców trafiają z powrotem na sawannę, gdzie absorbowane są przez rośliny. W przypadku hipopotamów tak nie jest: działają jak pompy składników odżywczych z obszarów lądowych do rzek i jezior – tłumaczy naukowiec.



Schoelynck i Patrick Frings z German Research Centre for Geosciences (GFZ) dowodzą, że takie przepompowywanie może być bardzo ważne dla życia w wodzie. Takie wnioski powstały po ekspedycji po prawie rzece Mara (o długości niemal 400 km) w rezerwacie Masai Mara w Kenii.



Krzem w systemie trawiennym



– Trawa, którą jedzą hipopotamy, zawiera krzem. Rośliny pobierają go z wód podziemnych. To daje im siłę, chroni przed chorobami i – w ograniczonym stopniu – przed żerowaniem małych zwierząt – wyjaśnia Schoelynck. Frings analizował skład izotopowy krzemu w próbkach roślin, wody i odchodów zwierząt. Dzięki temu można było zrekonstruować drogę, jaką przebył pierwiastek.



Naukowcy wykazali, że duża część krzemu w rzece Mara znalazła się tam dzięki hipopotamom. Na badanym obszarze południowo-zachodniej Kenii roślinożerne zwierzęta przyjmowały 800 kg krzemu dziennie razem z roślinami. 400 kg dziennie kończyło w wodzie za pośrednictwem ich odchodów. Badacze obliczyli, że 76 proc. całego krzemu, jaki trafia do tej rzeki, dostawało się tam dzięki hipopotamom.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Dlatego w niektórych miejscach te zwierzęta są ważnym elementem obiegu tego pierwiastka. Jak twierdzi Frings, dotąd nie wiedziano, że pasące się na sawannie zwierzęta mogą mieć taki wpływ na transport krzemu z lądu do jezior. Naukowcy przypominają, że krzem jest niezbędny do życia dla niektórych organizmów, np. okrzemków. Te jednokomórkowe glony produkują tlen i stanowią podstawę łańcucha pokarmowego w wielu wodnych ekosystemach.Problemem jest zmniejszająca się liczba hipopotamów w Afryce – zwierzęta padają ofiarą myśliwych, tracą siedliska. W ostatnich dziesięcioleciach prawie 90 proc. hipopotamów w Afryce wyginęło.– Jezioro Wiktorii, do którego wpływa rzeka Mara, może przetrwać kilka dekad z obecnymi zasobami krzemu. Ale na dłuższą metę to na pewno będzie problem. Jeśli okrzemki nie dostają krzemu, zastępują je algi szkodniki, co ma całą masę negatywnych konsekwencji, m.in. brak tlenu i zdychanie ryb. A rybołówstwo to ważne źródło pożywienia dla ludzi znad Jeziora Wiktorii – podkreślił Schoelynck.