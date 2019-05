Szkocki sąd nie ma zastrzeżeń do praworządności w Polsce i zgadza się na ekstradycję

Szkocki sąd zgadza się na ekstradycję polskiego przestępcy, odrzucając wątpliwości obrony dotyczące praworządności nad Wisłą.

Dziennik „The Scotsman” donosi o wyroku sprzed tygodnia, w którym – ze względu na czysto kryminalny charakter zarzutów – sąd zgadza się na deportację Polaka. W szkockim systemie prawnym, opartym na precedensach, otwiera to drogę do podobnych rozstrzygnięć w przyszłości. Na rozpatrzenie czeka jeszcze niemal 50 podobnych spraw.



W Polsce Patryk M. dostał w 2011 roku wyrok w zawieszeniu za włamanie i kradzież. Chodzi między innymi o przywłaszczenie sobie kabli telekomunikacyjnych o wartości ponad 16 tysięcy złotych.



Polska policja stawia mu zarzuty, dokładając jeszcze jeden: jazdę po pijanemu. Groziło mu odwieszenie wyroku, bo potem – według policji – przyłapano go na jeździe bez ważnego dokumentu. Uciekł więc do Szkocji.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: IAR

Cztery lata później Polak został aresztowany na mocy Europejskiego Nakazu Aresztowania. Jego prawnicy przekonywali, że do ekstradycji nie powinno dojść, bo reformy sądownictwa w Polsce nie gwarantują sprawiedliwego procesu. Tydzień temu sąd w Edynburgu nie zgodził się z tą linią obrony.Podkreślił w wyroku, że Komisja Wenecka, Komisja Europejska czy Amnesty International były krytyczne wobec zmian przeprowadzonych w sądownictwie przez polski rząd. Zastrzegł jednak, że akurat w sprawie Patryka M. zarzuty są czysto kryminalne, a nie polityczne.Według ostatnich danych, ponad połowa wniosków o ekstradycję, które trafiają do Szkocji, pochodzi z Polski. Polacy są tu największą grupą imigrantów z państw Unii Europejskiej. Na liście zarzutów figurujących we wnioskach jest między innymi molestownie seksualne, przestępstwa związane z narkotykami, niepłacenie alimentów czy włamania.