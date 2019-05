„Czujni jak zając, odważni jak lwy”. Premier podziękował strażakom

– Wytrzymujecie próbę ognia w tych wielkich żywiołach, jesteście pomocnikami Pana Boga w tych bohaterskich akcjach, gdzie pomagacie bliźnim. Bardzo Wam za to dziękujemy – powiedział w Rypinie (woj. kujawsko-pomorskie) premier Mateusz Morawiecki, chwaląc ciężką pracę strażaków.

– Takich działań w całej Polsce było w ubiegłym roku pół miliona, więc można powiedzieć, że co minutę gdzieś w Polsce straż pożarna wyrusza na akcję – mówił premier. Jak dodał, strażacy są „czujni jak zając, odważni jak lwy”.



Premier Morawiecki oraz minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński biorą w niedzielę udział w pikniku rodzinnym z okazji Dnia Strażaka w Rypinie (woj. kujawsko-pomorskie).



– W to wasze święto chciałbym przede wszystkim wam – w imieniu wszystkich naszych rodaków – najserdeczniej podziękować za waszą gotowość, czujność, odwagę, a nierzadko za wasze bohaterstwo – mówił premier do strażaków.

#wieszwiecej Polub nas

Centralne obchody Dnia Strażaka odbyły się w sobotę w Warszawie. Uczestniczyli nich m.in. premier, a także prezydent Andrzej Duda. 4 maja w Kościele katolickim jest obchodzona uroczystość św. Floriana, który jest czczony w całej Polsce głównie jako patron strażaków.

Premier @MorawieckiM podczas #DzieńStrażaka w #Rypin: Drodzy strażacy, w wasze święto chcę w imieniu wszystkich rodaków podziękować za waszą gotowość, czujność, odwagę i bohaterstwo. pic.twitter.com/C3t8fH6xeq — Kancelaria Premiera (@PremierRP) 5 maja 2019