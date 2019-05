Koniec legendarnych skrzydeł Bayernu. „Nie będzie łatwo się pożegnać”

Francuz Franck Ribery zapowiedział, że po zakończeniu obecnego sezonu odejdzie z Bayernu Monachium. Od 2007 roku 36-letni piłkarz wystąpił w ponad 400 spotkaniach i zdobył z tym klubem 21 trofeów. – Nie będzie łatwo się pożegnać – przyznał. Wcześniej decyzję o odejściu ogłosił Arjen Robben.

Francuski skrzydłowy ośmiokrotnie został mistrzem Niemiec, pięć razy wywalczył krajowy puchar, do tego dołożył triumf w Lidze Mistrzów, Superpucharze UEFA i klubowych mistrzostwach świata. W dorobku ma także cztery Superpuchary Niemiec i jeden Puchar Ligi.



– Kiedy przyszedłem do Bayernu, to było spełnienie marzeń. Nie będzie łatwo się pożegnać. Nie wolno zapomnieć, jak wiele udało nam się wspólnie osiągnąć – powiedział Ribery, cytowany na oficjalnej stronie internetowej Bayernu.



Przez wiele lat królował na lewym skrzydle bawarskiego klubu, natomiast po prawej stronie rządził 35-letni obecnie Arjen Robben. Holender już wcześniej zapowiedział odejście z Bayernu po sezonie, co oznacza koniec ery duetu, określanego w niemieckich mediach mianem „Robbery”.



Obaj piłkarze zostaną oficjalnie pożegnani w towarzyskim meczu w 2020 roku.



– Wiele zawdzięczamy im obu i zamierzamy serdecznie ich pożegnać. Ich fantastyczne umiejętności pomogły ukształtować klub w najlepszej dekadzie w jego historii – ocenił szef Bayernu Karl-Heinz Rummenigge.

źródło: pap

Dwie kolejki przed końcem sezonu zespół z Monachium, którego piłkarzem jest także Robert Lewandowski, prowadzi w tabeli Bundesligi z czteropunktową przewagą nad Borussią Dortmund.