Premier Izraela nakazał zmasowane ataki na „terrorystów” w Strefie Gazy

Premier Izraela Benjamin Netanjahu poinformował, że nakazał armii kontynuowanie „masowych ataków na terrorystów” w Strefie Gazy i polecił, aby siły wokół tego obszaru zostały wzmocnione przez czołgi, artylerię i piechotę.

„Dziś rano poleciłem izraelskim siłom obronnym, by kontynuowały masowe ataki na terrorystów w Strefie Gazy i nakazałem, aby wojsko wokół Strefy Gazy zostało wzmocnione przez czołgi, jednostki artyleryjskie i siły piechoty” – napisał w oświadczeniu Netanjahu, który obecnie pełni także funkcję ministra obrony.



Od trzech dni trwa eskalacja przemocy wokół Strefy Gazy. Rakieta wystrzelona ze Strefy Gazy zabiła w niedzielę izraelskiego cywila, a dwóch palestyńskich bojowników zginęło podczas izraelskiego ataku lotniczego. Jest to pierwsza ofiara śmiertelna wśród izraelskich cywilów w ataku rakietowym wystrzelonym ze Strefy Gazy w kierunku Izraela przez bojowników islamistycznego Hamasu, który rządzi tą enklawą.



Izraelska armia poinformowała, że od piątku ze Strefy Gazy Palestyńczycy wystrzelili w stronę leżących na południu Izraela miast i wiosek ponad 450 rakiet, z których wiele przechwycił izraelski system antyrakietowy. W odwecie lotnictwo Izraela zaatakowało około 220 celów należących do Hamasu i Islamskiego Dżihadu.



Policja powiedziała, że jedna z rakiet uderzyła w dom w mieście Aszkelon, zabijając 58-letniego Izraelczyka.

