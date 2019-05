„Bóg przemawia codziennie do człowieka”. III Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego

Pod hasłem zaczerpniętym z pierwszego Listu św. Piotra: „Głosili Ewangelię mocą Ducha Świętego” w niedzielę obchodzimy III Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego. Z tej okazji we wszystkich kościołach w Polsce czytana jest Biblia. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki i premier Mateusz Morawiecki.

– Bóg przemawia codziennie do człowieka. Przemawia do nas w Piśmie Świętym i jest to uprzywilejowane miejsce, w którym możemy się z Nim spotkać i usłyszeć Jego głos – mówił kard. Stanisław Dziwisz podczas mszy św. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.



Kardynał przypomniał, że rozpoczynający się w Polsce XI Tydzień Biblijny obchodzony jest pod hasłem „Głosili Ewangelię mocą Ducha Świętego”. Dodał, że Ewangelia kształtowała myśli i serca naszych przodków i otworzyła Polskę na kulturę chrześcijańskiej Europy.



– Dzisiaj tę chrześcijańską kulturę, opartą na prawdzie o Bogu i człowieku, na przykazaniu miłości Boga i bliźniego, winniśmy ocalić i pomnażać w naszych rodzinach i wspólnotach, w naszych parafiach, w środowiskach nauki i pracy, w cały naszym ojczystym Domu – podkreślił emerytowany metropolita krakowski.

źródło: PAP, KAI

Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego to wspólna inicjatywa Dzieła Biblijnego imienia świętego Jana Pawła II oraz Fundacji Soar i Fundacji Dabar.