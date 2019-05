Brudziński o „urbanoidalno-palikotowych supporterach Tuska”: Kwintesencja opozycji totalnej

– Donald Tusk co jakiś czas za pomocą Palikota, czy Jażdżewskiego, bierze pałkę i próbuje rozedrgać sytuację w Polsce. Słyszeliśmy już o szarańczy i współczesnych bolszewikach. To, czego jesteśmy świadkami, jest realizacją scenariusza – obalić ten rząd wszystkimi środkami – mówił w programie „Woronicza 17” minister spraw wewnętrznych Joachim Brudziński. Politycy w TVP Info skomentowali wystąpienie 3 maja na Uniwersytecie Warszawskich Donalda Tuska oraz atak Leszka Jażdżewskiego na Kościół katolicki w Polsce.

W krótkim wystąpieniu poprzedzającym piątkowy wykład Donalda Tuska na Uniwersytecie Warszawskim , Leszek Jażdżewski redaktor naczelny pisma „Liberte” mówił m.in., że „Kościół katolicki w Polsce obciążony niewyjaśnionymi skandalami pedofilskimi, opętany walką o pieniądze i o wpływy stracił moralny mandat do tego, aby sprawować funkcję sumienia narodu”.



– Polski Kościół zaparł się Ewangelii, zaparł się Chrystusa i gdyby dzisiaj Chrystus był ponownie ukrzyżowany, to prawdopodobnie przez tych, którzy używają krzyża jako pałki do tego, aby zaganiać pokorne owieczki do zagrody – mówił Jażdżewski. Wyraził też pogląd, że „dziś agendę tematów dnia układają nam czarnoksiężnicy, którzy liczą, że przy pomocy zaklęć i manipulacji złymi emocjami będą wstanie zdobyć władzę nad duszami Polaków”. – Ale rywalizacja na inwektywy i negatywne emocje z nimi nie ma sensu, dlatego że po kilku godzinach zapasów ze świnią w błocie orientujesz się w końcu, że świnia to lubi. Trzeba zmienić zasady gry – powiedział.



W programie „Woronicza 17” politycy skomentowali słowa Jażdżewskiego i wystąpienie Tuska. Minister Joachim Brudziński powiedział, że „każdy, kto rozumie historię Polski i rolę, jaką Kościół katolicki odegrał – nawet jeżeli jest niewierzący – nie powinien krytykować go w sposób, jaki zrobił to Jażdżewski”. – Służy to tym, którzy źle służą Polsce. Kościół jest jedynym depozytariuszem wartości uniwersalnych, nawet dla ludzi poza nim – stwierdził.



– O co chodziło tym urbanoidalno-palikotowym supporterom, którzy to wystąpienie Tuska poprzedzali? To jest rozpisany scenariusz i tu można tylko wyrazić ubolewanie. Ten, który ma reprezentować wszystkie kraje Unii Europejskiej jest osią sporu politycznego od 2015 r. tutaj w Polsce. Zwracam się do tych, których niegdyś doradca Tuska nazywał „małpami w klatce” – że Tusk bierze kija i bije w klatkę i te małpy się rzucają – mówił.



Minister Brudziński stwierdzał, że w Polsce „mamy opozycję totalną, mamy walkę z rządem ulicą i zagranicą”.



Pytany o to, czy widzi związek między wizytą Donalda Tuska, a wydarzeniami politycznymi w Polsce – m.in. sytuację wokół strajku nauczycieli – polityk stwierdził, że ktoś „kto tego związku nie widzi, to byłby małpą w cyrku Donalda Tuska, który co jakiś czas za pomocą Palikota, czy takiego Jażdżewskiego chce brać pałkę i rozedrgać sytuację w Polsce”. – Donald Tusk jest kwintesencją opozycji totalnej . Słyszeliśmy już o szarańczy i współczesnych bolszewikach. To czego jesteśmy świadkami jest realizacją scenariusza, obalić ten rząd wszystkimi środkami. – Tusk po bulwersujących i łamiących wspólnotę narodową wydarzeniach na Krakowskim Przedmieściu, kiedy pijana żulia ściągnięta przez innego supportera Palikota, obrażała modlących się wokół krzyża ludzi, kiedy gaszono niedopałki papierosów na szyjach ludzi, kiedy oddawano mocz na znicze. Wtedy Tusk mówił: „mamy wolność”.

W ocenie Tomasza Jaskóły z Kukiz’15 przemówienie Tuska było „nieprzypadkowe”. – Tusk doskonale wiedział, o czym Jażdżewski miał mówić. To z punktu widzenia technicznego i politycznego nie mogłoby się bez tej wiedzy wydarzyć. Niespójne w wystąpieniu Tuska było mówienie o wyciąganiu dłoni – zaznaczał.



Zdaniem posła Kukiz’15 „przemowa Jażdżewskiego była skandaliczna”. – To poszerzanie granicy odporności. Byłem zdziwiony że ludzie nie reagowali, reagowali tylko rechotem. Ja pamiętam ten rechot elit PZPR, kiedy mówiono o Kościele. Trzeba pamiętać, że przesuwanie granicy jest bardzo niebezpieczne – mówił Jaskóła. Dodał też, że Tuska to człowiek, który „powołuje się na jedność i po raz kolejny rozrywa święto narodowe”.



Jak stwierdził warszawski radny, kandydat PiS do PE Sebastian Kaleta „Koalicja Europejska objęła od kilku miesięcy skrajnie lewacką narrację w sprawach obyczajowych”. – Kiedy Rafał Trzaskowski w lutym podpisał kartę LGBT, kilka dni później PSL wstąpiła do KE – mówił i zaznaczył, że „zabawne” jest twierdzenie, że PSL jest „konserwatywną kotwicą Koalicji Europejskiej”. – Ideą skrajnej lewicy jest podminowywanie wartości tradycyjnych. My jako prawica stajemy w obronie wartości chrześcijańskich – podkreślił.



Odnosząc się do tego, że lider PSL po przemowie Jażdżewskiego klaskał, a dzień później w oświadczeniu potępił jego słowa Kaleta stwierdził: „Internauci śmieją się, że Kosiniak klaskał, a Kamysz się oburzał – mówił.



Zdaniem ministra Pawła Muchy z kancelarii prezydenta, „wystąpienie Jażdżewskiego nie powinno mieć miejsca w przestrzeni publicznej, tym bardziej na uniwersytecie”. – Padły absolutnie niedopuszczalne sformułowania, wypowiedzi z jednej strony o Kościele z drugiej o świniach, taplających się w błocie. Szokujący był support do wystąpienia przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska – powiedział Mucha.

źródło: TVP Info

Jerzy Wenderlich z SLD stwierdził, że w wypowiedzi Tuska było „wiele ważnych myśli”. – Jedna ekumeniczna, że polityka nie powinna być walką na śmierć i życie – zauważył.Zdaniem europosła PSL Krzysztofa Hetmana „wystąpienie Jażdżewskiego było beznadziejne”. – Zbyt dużo czasu się poświęca temu wystąpieniu. Było skandaliczne, nie sądzę, żeby była potrzeba promocji Jażdżewskiego. Mam wątpliwość, czy Tusk jest zadowolony z takiego supportera – mówił Hetman.