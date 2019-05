Rzeczniczka PiS o ataku na b. radnego: Panie Schetyna, proszę zatrzymać to szaleństwo

Taktyka KE totalnej wojny przynosi tragiczne efekty; panie Schetyna, proszę zatrzymać to szaleństwo – tak rzeczniczka PiS Beata Mazurek skomentowała na Twitterze pobicie szczecińskiego działacza PiS, który rozdawał ulotki wyborcze Joachima Brudzińskiego.

„Kolejny brutalny atak na przedstawiciela PIS. Taktyka KE totalnej wojny przynosi tragiczne efekty. Czy ulica i zagranica już wam nie wystarczy? Panie Schetyna proszę zatrzymać to szaleństwo. Zamiast złych emocji spierajmy się na argumenty, programy i wizję dla Polski” – napisała wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek na Twitterze.



Szef MSWiA Joachim Brudziński poinformował w niedzielę, że policja zatrzymała sprawcę pobicia działacza zachodniopomorskiego PiS. „Dziękuję KWP w Szczecinie za sprawne działanie i jeszcze raz powtórzę, nawet największe polityczne zacietrzewienie nie może usprawiedliwiać agresji i nienawiści wobec kogokolwiek” – napisał na Twitterze.



W sobotę zaatakowany został szczeciński działacz PiS Janusz Jagielski. Relacjonował, że do zdarzenia doszło, gdy wraz z innym mężczyzną wkładali gazetki wyborcze Joachima Brudzińskiego (jedynki listy PiS w wyborach do europarlamentu) do skrzynek pocztowych na jednym z osiedli. Na klatce schodowej pojawił się mężczyzna, który „zaczął wykrzykiwać inwektywy i przekleństwa”, a następnie uderzył drugiego mężczyznę i samego Jagielskiego, którego zepchnął ze schodów.

Obaj zaatakowani wybiegli z klatki, a atakujący cofnął się, gdy pojawili się inni mieszkańcy. Na miejsce została wezwana policja, w szpitalu okazało się, że Jagielski ma m.in. złamany nos.