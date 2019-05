Były radny PiS pobity. Rozdawał ulotki wyborcze

Janusz Jagielski, były szczeciński radny Prawa i Sprawiedliwości, został w sobotę pobity, kiedy roznosił ulotki wyborcze. Mężczyźnie złamano nos. Minister spraw wewnętrznych Joachim Brudziński poinformował w niedzielę, że sprawca został zatrzymany.

Jak donosi Radio Szczecin, do zdarzenia doszło w sobotę po południu na osiedlu Kaliny. Jagielski, który roznosił ulotki wyborcze ministra Brudzińskiego – który kandyduje do Parlamentu Europejskiego – został zaatakowany przez nieznanego sprawcę, który złamał mu nos.



Były radny stwierdził – cytowany przez szczecińską rozgłośnię – że nie wie co było powodem ataku. Nie jest też pewny czy napastnik wiedział, której partii ulotki wkładał do skrzynek – informuje radio.



– Wkładaliśmy do euroskrzynek ulotki wyborcze Joachima (Brudzińskiego). W tym czasie jakiś gość wyszedł niespodziewanie na klatkę w krótkich spodenkach i bez koszuli. Mojego kolegę rzucił na ścianę jak worek, a mnie uderzył z krzykiem: „Proszę wynosić się” i ordynarnymi jakimiś głosami – relacjonuje Jagielski.



Do zdarzenia na Twitterze odniósł się minister Joachim Brudziński. Poinformował, że szczecińscy funkcjonariusze zatrzymali sprawcę napaści.

Sprawca wczorajszego pobicia działacza @PiS_ZachPomors został zatrzymany przez policję.Dziękuję @KWPwSzczecinie za sprawne działanie i jeszcze raz powtórzę,nawet największe polityczne zacietrzewienie nie może usprawiedliwiać agresji i nienawiści wobec kogokolwiek. #StopNienawiści — Joachim Brudziński (@jbrudzinski) 5 maja 2019

Wczoraj „prawdziwi europejczycy”przy rechocie tzw.”elit” porównywali katolików i ludzi kościoła w Polsce do świń taplających się w błocie.Dziś ktoś inny pobił mojego starszego kolegę w Szczecinie za rozdawanie moich ulotek. Totalny TT milczy. Gdzie jest granica tego zbydlęcenie? — Joachim Brudziński (@jbrudzinski) 4 maja 2019

Zapewniam,będzie zatrzymany. @PolskaPolicja z takim samym zaangażowaniem powinna dążyć do zatrzymania każdego troglodyty który narusza integralność cielesną innego człowieka. Nieważne czy pobity jest z PIS, PO, SLD. Nieważne czy jest katolikiem, muzułmaninem czy Świadkiem Jehowy. https://t.co/RhMDJcd8zu — Joachim Brudziński (@jbrudzinski) 4 maja 2019

Starszy pan, okolice 70 lat, były radny @pisorgpl został dziś pobity w #Szczecin, złamano mu nos - za co? Rozdawał ulotki min. @jbrudzinski.

To są skutki polityki nienawiści totalnej opozycji �� — Dariusz Matecki (@DariuszMatecki) 4 maja 2019

#wieszwiecej Polub nas

źródło: Radio Szczecin, Twitter

– To przerażające. Człowiek ma już prawie 70 lat, bardzo przyzwoity, bardzo uczciwy i bardzo spokojny przede wszystkim. Absolutnie nieagresywny. Pobito go na klatce schodowej przy roznoszeniu ulotek. Ma złamany nos. To, że spotkało to w ogóle kogokolwiek, ale tego naszego kolegę, który jest tak cudnym człowiekiem to jest coś niesamowitego – mówi radiu przewodnicząca PiS w zachodniopomorskim sejmiku Małgorzata Jacyna-Witt.