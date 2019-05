„Pokój na ziemi”. Papież z ekumeniczną pielgrzymką w Bułgarii

Papież Franciszek przybył w niedzielę rano do Sofii z dwudniową wizytą. Motto jego pielgrzymki to „Pokój na ziemi”, nawiązujący do encykliki „Pacem in terris” z 1963 r. o pokoju między wszystkimi narodami opartym na prawdzie, sprawiedliwości, miłości i wolności.

Na lotnisku w Sofii premier Bułgarii Bojko Borisow wręczył papieżowi dary, m.in. ikonę św. Cyryla i Metodego, twórców alfabetu słowiańskiego i ogłoszonych przez św. Jana Pawła II patronami Europy.



W przemówieniu wygłoszonym podczas ceremonii powitania na placu przed Pałacem Prezydenckim w Sofii papież wyraził radość z tego, że jest w Bułgarii, którą nazwał „miejscem spotkania między wieloma kulturami i cywilizacjami, mostem między Europą Wschodnią a Południową, otwartą bramą na Bliski Wschód”. – Tutaj różnorodność, w poszanowaniu poszczególnych cech jest postrzegana jako szansa, bogactwo, a nie powód do konfliktu – dodał. Zaapelował do władz kraju o podejmowanie starań, by zatrzymać emigrację młodych ludzi i zapewnić im godne życie. Wzywał też, by nie zamykać oczu i serc wobec migrantów.



Witając Ojca Świętego prezydent Bułgarii, Rumen Radew wskazywał na ponad 1200 lat tradycji chrześcijaństwa w Bułgarii. Papież Franciszek i prezydent Bułgarii Rumen Radew (fot. EPA/BORISLAV TROSHEV)

Następnie Franciszek wyruszył na spotkanie z patriarchą Bułgarskiego Kościoła Prawosławnego Neofita w Pałacu Świętego Synodu. To jedyne spotkanie z głową bułgarskiej Cerkwi Prawosławnej, która odmówiła wspólnego udziału w oficjalnych imprezach. Przedstawiciele Cerkwi nie będą towarzyszyć papieżowi w katedrze i on nie wejdzie tam w oficjalnych szatach liturgicznych.

#wieszwiecej Polub nas

Formalnym powodem odmowy jest fakt, że papież został zaproszony przez szefa państwa bułgarskiego, a nie przez Cerkiew. Bułgarska Cerkiew jako jedna z nielicznych nie popiera dialogu ekumenicznego. Przedstawiciele Cerkwi Prawosławnej nie wezmą udziału w charakterze oficjalnym w poniedziałkowej wspólnej modlitwie o pokój z udziałem różnych wyznań i religii. Dlatego w patriarchalnej katedrze św. Aleksandra Newskiego Franciszek będzie modlił się przed tronem świętych Cyryla i Metodego tylko w obecności jednego tamtejszego metropolity.Następnie na placu przed katedrą Franciszek odmówi modlitwę Regina coeli. Pierwszy dzień zakończy papieska msza dla bułgarskich katolików na jednym z placów Sofii.

„Relacje między hierarchiami są trudne”



Ksiądz Borys Stojkow, proboszcz parafii w Żytnicy koło Płowdiw powiedział Polskiemu Radiu, że stosunki między zwykłymi katolikami a prawosławnymi układają się bardzo dobrze. Są też jednak problemy.



– Relacje między hierarchiami obu Kościołów są trudne. Z winy hierarchii prawosławnej, która zamyka się w sobie i nie pozwala swoim duchownym na udział we wspólnych modlitwach z katolikami – powiedział ksiądz Stojkow.



We wtorek rano papież rozpocznie 10-godzinną wizytę w Macedonii.