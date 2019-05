USA murem za Izraelem. „Popieramy prawo do samoobrony”

Stany Zjednoczone poparły sobotnie ataki Izraela na Strefę Gazy. Izraelska armia ostrzelała tam około 120 miejsc. Był to odwet za zmasowany ostrzał izraelskiego terytorium ze strony enklawy.

„Popieramy prawo Izraela do samoobrony. Zdecydowanie potępiamy działania strony palestyńskiej oraz bojowników Hamasu. Jednocześnie wzywamy do natychmiastowego zakończenia walki” – czytamy w oświadczeniu Departamentu Stanu.



W sobotę bojownicy Hamasu i Islamskiego Dźihadu wystrzelili około 250 pocisków w stronę terytorium Izraela. W odpowiedzi wojska tego kraju dokonały ostrzału i nalotów lotniczych na tereny zajmowane przez Palestyńczyków. W wyniku tego ataku zginęły co najmniej cztery osoby, w tym kobieta w ciąży i roczne dziecko, a kilkanaście osób odniosło rany.



Z kolei Turcja wezwała społeczność międzynarodową do podjęcia działań w sprawie „nieproporcjonalnych kroków” podejmowanych przez Izrael w strefie Gazy. Ankara oskarżyła Izrael o gwałt na niewinnych ludziach i zbrodnie przeciw ludzkości. W wyniku izraelskiego ostrzału zostało zburzone biuro tureckiej agencji prasowej Anadolu w Strefie Gazy.





