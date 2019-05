MSZ Turcji: Izraelskie lotnictwo zbombardowało budynek agencji prasowej

Minister spraw zagranicznych Turcji Mevlut Cavusoglu oświadczył w sobotę, że siły izraelskie zaatakowały budynek w Gazie, gdzie ma swoje biuro turecka państwowa agencja prasowa Anatolia. Dodał, że ataki Izraela to zbrodnia przeciwko ludzkości.

Turcja wezwała społeczność międzynarodową do podjęcia działań w związku z „nieproporcjonalnymi działaniami” Izraela w Strefie Gazy – poinformowało w sobotę tureckie MSZ. „Zdecydowanie potępiamy nieproporcjonalne ataki Izraela w Strefie Gazy, w wyniku których wielu niewinnych ludzi straciło życie lub doznało obrażeń i zaatakowany został budynek agencji Anatolia” – oświadczył resort.



Według Associated Press gmach będący m.in. siedzibą Anatolii został zaatakowany z powietrza. Nie ma na razie reakcji strony izraelskiej.



Wcześniej w sobotę bojownicy odpalili ze Strefy Gazy około 200 pocisków rakietowych na państwo żydowskie, co spowodowało działania odwetowe wojsk izraelskich, które doprowadziły do śmierci palestyńskiego dziecka i jednego z bojowników Hamasu. Jak podaje BBC po izraelskiej stronie ranni zostali mężczyzna w Aszkelonie i starsza kobieta w Kirjat Gat.



Od piątku trwa eskalacja przemocy wokół Strefy Gazy. Władze Izraela zamknęły w sobotę przejścia graniczne z tą palestyńską enklawą oraz akwen połowów.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Stosunki między Izraelem a Turcją, niegdyś bliskimi sojusznikami, zaczęły się ochładzać, odkąd w 2003 roku do władzy doszedł w tym drugim kraju Recep Tayyip Erdogan, którego partia AKP wywodzi się z tureckiego ruchu islamistycznego. Władze w Ankarze ostro krytykują działania izraelskiego wojska przeciwko Palestyńczykom w Strefie Gazy. Według arabskich mediów od marca 2018 roku armia izraelska zabiła w tej enklawie ponad 200 osób i raniła kilkanaście tysięcy.