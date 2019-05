Premier na Twitterze: Nie będzie zgody na wypłatę odszkodowań z naszej strony

„Pamiętamy o tragicznych losach polskiego narodu w trakcie II Wojny Światowej, dlatego nie będzie zgody na wypłatę odszkodowań z naszej strony” – napisał w sobotę na Twitterze premier Mateusz Morawiecki.

Premier odniósł się do sobotniego wystąpienia prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego podczas pikniku patriotycznego, który odbywał się przed Domem Polonii w Pułtusku. Szef PiS mówił, „że Polska żadnych zobowiązań wojennych nie ma. I to zarówno z punktu widzenia prawa, jak i z punktu widzenia elementarnej moralności i przyzwoitości”. Dodał, że „to nam należy zapłacić. To nam są niektórzy na zachód od polskich granic winni dziesiątki, setki miliardów euro czy dolarów, może nawet więcej niż bilion, my nie jesteśmy nikomu nic winni” – podkreślał.

źródło: pap

Przemawiający po Kaczyńskim premier Morawiecki podkreślił wówczas, że „my byliśmy tutaj najbardziej mordowanymi ofiarami”. „I nigdy się nie zgodzimy na jakiekolwiek wypłaty dla kogokolwiek z tego powodu, jakiekolwiek odszkodowania” – zapowiedział. „Znajdziemy odpowiednie formuły prawne i tak długo, jak będziemy odpowiadali za życie polityczne, to te regulacje, legislacja, którą my wdrożymy, nie będzie na pewno odpowiedzią na jakiekolwiek roszczenia z jakiejkolwiek strony. Nie pozwolimy na to” – podkreślił Morawiecki.