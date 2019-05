Pompeo wzywa Wenezuelczyków: czas na zmiany, wspieramy was!

Amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo zwrócił się do Wenezuelczyków z apelem o odsunięcie od władzy Nicolasa Maduro. Powiedział, że „czas na zmiany jest teraz”. Wcześniej Maduro nakazał żołnierzom pozostać w gotowości na wypadek militarnej ofensywy Stanów Zjednoczonych.

– Możecie mieć swoje instytucje, swoje wojsko wraz z jego dowódcami o najwyższych standardach i oczekiwać powrotu do demokracji – mówi do Wenezuelczyków Mike Pompeo w przesłaniu wideo. – Stany Zjednoczone trwają twardo przy was w tym dążeniu – zadeklarował sekretarz stanu.



Wcześniej prezydent Wenezueli Nicolas Maduro, którego wiele państw świata nie uznaje za prawowitego przywódcę kraju, nakazał żołnierzom pozostać w gotowości na wypadek militarnej ofensywy Stanów Zjednoczonych. Nicolas Maduro w bazie wojskowej na północnym zachodzie kraju pojawił się wraz z ministrem obrony, Władimirem Padrino.



W przemówieniu wygłoszonym do żołnierzy wezwał do, jak to określił, „gotowości do obrony ojczyzny z bronią w ręku, jeśli pewnego dnia imperium Stanów Zjednoczonych odważy się tknąć to terytorium, tę świętą ziemię”. Nicolas Maduro przypomniał też, że w piątek przekazał dowódcom wojskowym, że oczekuje od nich „aktywnej lojalności”.

Uznawany przez ponad 50 krajów za tymczasowego prezydenta Wenezueli, stojący na czele opozycji Juan Guaido od kilku dni wyprowadza ludzi na ulice i wzywa do strajku generalnego, by doprowadzić do obalenia Maduro. Sam w styczniu ogłosił się prezydentem Wenezueli, uznając, że Maduro został wybrany w sposób niezgodny z zasadami demokracji.Juana Guaido uznały jako prezydenta i wspierają politycznie Stany Zjednoczone, Unia Europejska i większość państw Ameryki Południowej. Po stronie Nicolasa Maduro opowiadają się między innymi Rosja, Chiny, Boliwia i Kuba. W Wenezueli trwa kryzys gospodarczy. Wielu mieszkańców zmaga się z ubóstwem. W ubiegłym roku inflacja w kraju sięgnęła ponad miliona procent.