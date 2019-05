Wizyta w bazie Cichociemnych i testy do reprezentacji w rugby. Brytyjczycy poznają Polskę

Blisko 150 wydarzeń w ponad 50 miastach znalazło się w programie trzeciej edycji Dni Polskiego Dziedzictwa Narodowego organizowanych przez ambasadę RP w Londynie we współpracy z polonijnymi organizacjami na terenie Wielkiej Brytanii.

Dni Polskiego Dziedzictwa Narodowego (PHD, Polish Heritage Days) zostały zapoczątkowane w 2017 roku jako element obchodów Dnia Konstytucji 3 Maja. W praktyce wydarzenia odbywają się jednak najczęściej w pierwszy weekend po tej dacie, a nawet – jak w tym roku – przez na przestrzeni całego miesiąca.



Uczestnicy wydarzeń – organizowanych przez lokalne polskie społeczności od Inverness na północy Szkocji aż do wyspy Wight w cieśninie Solentu – mogą poznać lepiej polską historię, kulturę i kuchnię, biorąc udział m.in. w wykładach, wystawach, pokazach filmów, koncertach i piknikach na terenie całego kraju.



W programie imprez znalazło się m.in. zwiedzanie byłej bazy Cichociemnych w Audley End, pokaz filmu i wystawa o brytyjskiej filantropce Sue Ryder, testy do reprezentacji narodowej Polski w rugby w Londynie, bieg przełajowy w Bournemouth, wyścig gokartowy w Dorchester oraz regaty o Puchar Ambasadora RP, a także parada jachtów wokół wyspy Wight.





Celebrate ���� #heritage & #culture near you!



We are delighted to announce the Polish Heritage Days 2019 with over 150 events organised throughout May across ����.



To explore the #PLHeritageDays 2019, visit: https://t.co/xvbLDaFDC1.@PLinEdinburgh @PLinManchester @PLinBelfast pic.twitter.com/WtbJt4Ft7F