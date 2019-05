Siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle zdobyli tytuł mistrzów Polski

Siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle w trzecim meczu finałowym ekstraklasy pokonali we własnej hali ONICO Warszawa 3:1 i zdobyli tytuł mistrzów Polski. Finałową rywalizację wygrali 3-0.

W dwóch poprzednich spotkaniach finałowych ZAKSA najpierw pokonała w swojej hali drużynę z Warszawy 3:2, a następnie na wyjeździe 3:0. Trener kędzierzynian Andrea Gardini przed trzecim pojedynkiem podkreślał, że jego podopieczni „nie mają żadnej przewagi”. Co prawda ONICO nie podało się bez walki, ale to jego siatkarze cieszyli się ze zdobycia mistrzostwa.



Pierwszy set rozpoczął się od prowadzenia kędzierzynian 2:0. Jednak ONICO „podjęło rękawicę”. Po asie serwisowym Nikołaja Penczewa było 2:2, a ataku Piotra Łukasika 2:3. Warszawianie czterokrotnie obejmowali prowadzenie (jeszcze 4:3, 6:5 i 8:7), ale nie zdołali wypracować sobie większej przewagi.



W drugiej części seta zbyt często psuli zagrywkę, zaczął też funkcjonować blok w Zaksie. Co prawda zespół ten zepsuł dwie piłki setowe, ale przy wyniku 24:22 skutecznie został zablokowany Maciej Muzaj.



Długo trwała zacięta walka, niemal punkt za punkt w kolejnej odsłonie – do stanu 16:16. Jednak ZAKSA w tym secie robiła dużo własnych błędów, co zaczęło się mścić w końcowej jego fazie. Po ataku w aut Sama Deroo było 16:19, zaś po dwóch skutecznych atakach z rzędu Piotra Łukasika 17:22. Kędzierzynie nie byli w stanie dogonić rywala.

Set szczęścia



Długo w trzecim secie wydawało się, że po raz kolejny wygra ONICO. Było 8:13, 11:17, 16:21. Jednak dobrą zmianę dał na zagrywce Brandon Koppers. W dużej mierze dzięki jego grze kędzierzynianie doprowadzili do remisu, 21:21. W trakcie gry na przewagi ONICO miało trzy piłki setowe, ale to ZAKSA wykorzystała czwartą okazję, aby skończyć odsłonę.



W tym momencie tylko jednego zwycięskiego seta brakowało zespołowi z województwa opolskiego, aby zdobyć mistrzostwo Polski. W ostatnim akcencie sobotniego spotkania wyrównana walka trwała do wyniku 15:15. Potem warszawianie zaczęli mieć bardzo duże problemy w przyjęciu (zagrywał Aleksander Śliwka). W efekcie po chwili było 20:15. Mecz się skończył po ataku w aut Muzaja.



Trzeci mecz finałowy: ZAKSA Kędzierzyn Koźle - ONICO Warszawa 3:1 (25:22, 19:25, 32:30, 25:19).



Stan rywalizacji play off (do trzech zwycięstw) - 3-0 dla Zaksy, kędzierzynianie zdobyli tytuł mistrzów Polski.

źródło: pap

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle: Rafał Szymura, Mateusz Bieniek, Benjamin Toniutti, Sam Deroo, Łukasz Wiśniewski, Łukasz Kaczmarek - Paweł Zatorski (libero) – Aleksander Śliwka, Przemysław Stępień, Brandon Koppers.ONICO Warszawa: Graham Vigrass, Maciej Muzaj, Piotr Łukasik, Andrzej Wrona, Antoine Brizard, Nikołaj Penczew - Damian Wojtaszek (libero) – Mateusz Janikowski.