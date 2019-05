Odważne dzieci, które zachowały zimną krew. Młodzi Bohaterowie odebrali medale

Julia, Jakub, Dawid, Gabriela, Patryk, Wiktoria, dwie Natalie, Daria, Jan, Michalina i Sebastian otrzymali w sobotę medale za odwagę i ratowanie życia poszkodowanym w wypadkach, pożarach lub innych niebezpiecznych sytuacjach.

Medale podczas centralnych obchodów Dnia Strażaka na placu Piłsudskiego w Warszawie wręczali prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki oraz szef MSWiA Joachim Brudziński. Wyróżnione dzieci ratowały członków swoich rodzin, ale także poszkodowanych nieznajomych, często samemu narażając się na niebezpieczeństwo.



Jedna z wyróżnionych, Julia uratowała swojego czteroletniego brata przed agresywnymi psami. „Dziewczynka własnym ciałem zasłoniła brata, chroniąc go przed ugryzieniem. Sama doznając licznych obrażeń, trafiła do szpitala” – odczytano podczas ceremonii.



Bohaterstwem wykazali się też Jakub i Dawid. Chłopcy uratowali życie mężczyźnie, w którego mieszkaniu wybuchł pożar. Jeszcze przed przybyciem strażaków weszli do mieszkania, ugasili ogień i przewietrzyli pomieszczenie.



Dzielna Gabriela uratowała rodziców przed wybuchem butli gazowej, która zapaliła się podczas wymiany. „Dziewczynka, zachowując zimną krew, wezwała pogotowie gazowe, policję, straż pożarną oraz pogotowie ratunkowe, które opatrzyło oparzenia rodziców – podkreślono na uroczystości.



Wyróżnienie otrzymał też Patryk, który uratował brata i mamę przed pożarem w mieszkaniu. W nocy obudził go unoszący się dym; wraz z bratem pobiegł do mamy, aby ją obudzić. Cała rodzina szczęśliwie opuściła mieszkanie.



Inna bohaterka – Wiktoria udzieliła pierwszej pomocy starszemu mężczyźnie uderzonemu przez koło, które oderwało się od ciężarówki. Przy pomocy jego telefonu wezwała też służby ratunkowe. Życie swojej siostry, która zatruła się tlenkiem węgla, uratowała Natalia. Dziewczynka wezwała pomoc i przewietrzyła mieszkanie.

źródło: pap

Daria uratowała koleżankę, która dostała ataku padaczki. Wezwała pogotowie, zaalarmowała rodziców, szkolnego wychowawcę i czekała przy koleżance do chwili przyjazdu pogotowia. W podobnej sytuacji znalazła się Natalia, która także udzieliła pomocy kobiecie dotkniętej atakiem padaczki.Wyróżniony medalem Jan uratował mamę, która straciła przytomność. Chłopiec otworzył okno, aby przewietrzyć pomieszczenie. Dzięki jego szybkiej reakcji na miejsce wezwano pogotowie. Podobnie postąpiła Młoda Bohaterka Michalina. Dziewczynka zadzwoniła pod numer alarmowy 112, kiedy jej mama straciła przytomność.Sebastian uratował tatę, który zasłabł. Chłopiec zawiadomił policję, ale ze względu na to, że nie znał adresu miejsca, w którym przebywał, szczegółowo opisał okolice i budynki w pobliżu. Dzięki temu policja oraz pogotowie ratunkowe dotarły na miejsce i udzieliły pomocy jego tacie.Medale Młodego Bohatera minister spraw wewnętrznych i administracji przyznaje od czerwca 2016 r. To nagroda dla dzieci i młodych ludzi, którzy wykazali się opanowaniem w niebezpieczeństwie i pomogli uratować życie innych. Takie wyróżnienie otrzymało już ponad sto odważnych i dzielnych dzieci z całego kraju.