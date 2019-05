Aresztowania w Algierii. Za kratkami brat prezydenta i b. szefowie wywiadu

W Algierii aresztowano młodszego brata byłego prezydenta i dwóch byłych szefów wywiadu. Chociaż prezydent Abd Al-Aziz Buteflika ustąpił, Algierczycy wciąż demonstrują, domagając się odejścia ze stanowisk wszystkich osób związanych z poprzednim rządem.

Prezydent Algierii Abdelaziz Buteflika złożył rezygnację z urzędu. Zrobił do wysyłając pismo do Rady Konstytucyjnej – podała we wtorek wieczorem...