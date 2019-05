Rosyjska propaganda i żydowskie roszczenia [OPINIA]

Władimir Solowiew, znany z chamstwa rosyjski propagandysta żydowskiego pochodzenia, prowadzący jeden z politycznych talk-show w rosyjskiej państwowej telewizji Rossija 1, wyrzucił niedawno ze studia „etatowego Polaka” Jakuba Korejbę, wrzeszcząc przy okazji, że Polacy w czasie II Wojny Światowej wymordowali więcej Żydów niż Niemcy. Incydent ten pokazuje rolę Kremla w nakręcaniu antypolskiej nagonki związanej z żydowskimi roszczeniami.

Zawód: „polski rusofob w rosyjskim eterze”







Nie od dziś wiadomo, że rosyjskie polityczne talk-show są starannie wyreżyserowanym teatrem rosyjskiej propagandy. We wszystkich występują tzw. „zagraniczni dziennikarze”, Amerykanie, Niemcy, Ukraińcy i oczywiście Polacy. Mają oni wypełniać rolę zapisaną im w scenariuszu przez reżyserów tego teatrzyku.

Broń Boże nie powinni prezentować tam prorosyjskich poglądów, choć w istocie takie mają. Mają być głupio rusofobiczni, agresywni i łatwo dawać się podkładać prowadzącemu i rosyjskim rozmówcom. Na koniec mają zostać zniszczeni i to czasem nie tylko intelektualnie ale wręcz fizycznie, np. dostać „po mordzie” (dosłownie!).Głównym „etatowym Polakiem” w rosyjskiej telewizji od wielu lat jest Jakub Korejba, przedstawiany jako „polski dziennikarz” i „politolog”. Problem w tym, że Korejba kariery w polskich instytucjach czy mediach nie zrobił. Urodzony w 1985 r. w Kielcach, studiował na Uniwersytecie Warszawskim, a także (podobno) w uczelniach w Lionie, Kijowie, Moskwie i Sankt Petersburgu (przy czym na wszystkich jednocześnie). Na początku 2013 r. zatrudniono go w Newsweeku ale po roku wywalono, gdy zorientowano się, że jednocześnie na łamach rosyjskich mediów snuje zgodne z kremlowską propagandą wizje wrażych knowań Polski na Ukrainie. Okazało się wówczas, że od 2010 roku zatrudniony jest przez Moskiewski Państwowy Instytut Stosunków Międzynarodowych (MGIMO).Znacznie dłużej niż w Newsweeku pracował natomiast w Russia Today oraz Sputniku. W 2016 r. ta praca, zarówno w MGIMO jak i rosyjskich mediach, oficjalnie dobiegła końca. Korejba został bowiem zatrudniony na stanowisku polskiego rusofoba w rosyjskich politycznych talk-show. Jak informował w październiku 2017 r. Belsat w ten sposób można wyciągnąć nawet milion rubli (równowartość 60 tys. zł) miesięcznie.

Za ruble można się dać zeszmacić



Za takie pieniądze można się dać zeszmacić. Bowiem właśnie to zrobił z Korejbą Sołowiew, krzycząc do niego „paszoł won”, grożąc, że „weźmie go za nos i wyrzuci”, wreszcie dając mu „10 sekund” i wzywając ochronę dodając, że sam „nie chce brudzić sobie rąk”. W tym czasie Korejba, zamiast w odpowiedzi na takie chamstwo wyjść i nigdy nie wrócić, zapierał się i głosem upartego dziecka powtarzał „nie, nie, nie” do czasu gdy rosyjscy ochroniarze go wyprowadzili.



Jeśli ktoś się spodziewa, że to koniec kariery Korejby w rosyjskich talk showach to się może grubo pomylić. Zresztą raptem niespełna 3 tygodnie wcześniej Korejba został nazwany w programie Solowiewa „prostytutką”, po tym jak zasugerował, że weźmie od każdego w studio po 5 tys. rubli i będzie po sprawie. A sprawa dotyczyła odpowiedzialności Polski za mordowanie Żydów w czasie II wojny światowej. Sołowiew, który chwilę wcześniej wykrzyczał, że Polska to państwo odpowiedzialne za wymordowanie 20 tys. jeńców (chodzi o rosyjską konfabulację dotyczącą bolszewików wziętych do niewoli w 1920 r., a których część zmarła później na szerzące się w obozach epidemie) i wydawanie oraz mordowanie „jego narodu” w czasie wojny, uznał, że Korejba hańbi swój naród. W trakcie tej pyskówki Korejbie zresztą wytknięto, że byłby „prostytutką, która wzięłaby zapłatę dwukrotnie”, bo przecież już mu zapłacono, żeby kompromitował i siebie i Polskę w trakcie tego cyrku.



Niektórym osobom w Polsce, oglądającym takie występy, wydaje się, że „etatowi Polacy” dzielnie bronią Polski w rosyjskiej telewizji. Takie podejście jest infantylne i potencjalnie niebezpieczne (bo ich później legenduje). Warto bowiem na wstępie zrozumieć, że Polacy nie są adresatami tych programów. Antypolskie treści tam prezentowane nie pojawiają się po to by nas zdenerwować. One są adresowane do rosyjskiego odbiorcy, który ma widzieć polskiego pajaca wykrzykującego jakieś androny i na koniec być usadzonym przez rosyjskiego mistrza, pokazującego mu jego miejsce, jego ignorancję i to, że jest przegrany. Sołowiew robi to zresztą po mistrzowsku, choć oczywiście walka jest z góry kupiona.



Niemniej lepszy od Korejby w odgrywaniu „obrońcy” Polski w rosyjskim eterze był jego tymczasowy zmiennik Tomasz Maciejczuk, o którym kilka miesięcy temu szerzej pisałem. Maciejczuk zakończył swoją karierę „polskiego rusofoba w rosyjskim eterze” po tym jak dostał „po mordzie” od jednego z rosyjskich uczestników show. Nawiasem mówiąc dostał dwa razy, pierwszy raz w programie, a drugi raz w pojedynku bokserskim, który miał jakoby rozstrzygnąć spór.



Znajomy czeczeński dziennikarz mieszkający w Turcji, który podesłał mi nagranie programu, w którym Sołowiew wyrzucił Korejbę ze studia, zapytał się mnie dlaczego Polacy dają się tak poniżać. Gdy wytłumaczyłem mu, że niektórzy robią to zawodowo, zdziwił się dlaczego w takim razie te osoby nie siedzą w więzieniu. No cóż, jesteśmy państwem prawa, demokratycznym. Mój znajomy nie miał wątpliwości co z takimi osobami zrobiliby np. Turcy.

Rosyjska propaganda: Polacy wymordowali najwięcej Żydów



Ale w programie tym nie pajacowanie Korejby jest najważniejsze, lecz propagandowy przekaz dotyczący polskiej odpowiedzialności za Holocaust i roszczeń żydowskich do mienia bezspadkowego. Sołowiew wyrzucając Korejbę wrzeszczał, że „większość Żydów w Polsce była zamordowana nie przez niemieckich nazistów ale przez Polaków”. To zresztą tylko ukoronowanie całej antypolskiej litanii Sołowiewa i jego gości, w której podkreślali rzekome winy Polaków wobec Żydów, szalejący jakoby w Polsce antysemityzm i skandaliczne według nich „uchylanie się” Polski od zapłaty roszczeń żydowskich.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Temat rzekomej polskiej odpowiedzialności za mordowanie Żydów nie po raz pierwszy gościł zresztą w programie Sołowiewa. Co chwila podkreśla on też, że jest Żydem, mówiąc np. „mordowaliście mój naród”. Wchodzi więc w rolę patrona „żydowskich ofiar Polaków”. Zresztą nie tylko on bo w jego programach zwykle kilku gości to rosyjscy lub prorosyjscy Żydzi. Ich zadaniem jest ukazywanie Rosji jako odwiecznego raju Żydów w odróżnieniu od zachodniej Europy, która urządzała ciągle rzezie, getta czy wyganiała Żydów. Ale i tak najgorsza jest zawsze Polska. Jak podkreślił Sołowiew w jednym z programów: „w Niemczech Żydzi stawali się baronami jak Rotschildowie, w Anglii premierami, a w Polsce nigdy to nie było możliwe”. Za to miał już na telebimie przygotowaną niszową gazetkę „Tylko Polska” z artykułem „Jak rozpoznać Żyda!”.Warto mieć świadomość, że Sołowiew nie jest niezależnym dziennikarzem i jego antypolski kurs nie jest jego autorskim wymysłem. To element kremlowskiej propagandy, a to, że na tym odcinku realizują ją rosyjscy Żydzi ma dodawać wiarygodności. Przesłanie płynie bowiem nie tylko do obywateli Federacji Rosyjskiej ale do całego Ruskiego Mira, którego częścią są też rosyjskojęzyczni obywatele Izraela. Według niektórych szacunków jest ich już 20 % i z całą pewnością jest to elektorat, z którym poszczególne partie polityczne muszą się bardzo liczyć. A tak się składa, że rosyjscy Żydzi w Izraelu są bardzo niechętni Polsce, Programy takie jak Sołowiewa mają ich utwierdzić w słuszności takiej postawy. A politycy izraelscy żeby się temu elektoratowi przypodobać, licytują się później w antypolonizmie. Kółko się zamyka. Program Sołowiewa, w którym wrzeszczał on, że Polacy zabili więcej Żydów niż niemieccy naziści był zresztą wyemitowany dwa dni przed izraelskimi wyborami parlamentarnymi. Wielu mieszkańcom Hajfy zapewne bardzo się spodobał.Rosyjskie polityczne talk show pokazują też, że Rosjanie zupełnie nie są zainteresowani dialogiem z nami. Chcą nas tylko wykorzystywać w swojej propagandzie jako schwarz-charaktery w swoim teatrze kukiełkowym.