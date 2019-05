Rzecznik PO: Forma wystąpienia redaktora naczelnego „Liberté!” była nie do przyjęcia

Forma wystąpienia redaktora naczelnego pisma „Liberté!”Leszka Jażdżewskiego była nie do przyjęcia. O kryzysie w Kościele, który jest sprawą dużej wagi, nie należy mówić w sposób niepoważny i nieodpowiedni do okoliczności – podkreślił rzecznik PO Jan Grabiec.

Grabiec skomentował w ten sposób piątkowe wystąpienie na UW redaktora naczelnego pisma Liberté!” Leszka Jażdżewskiego. Publicysta, występując przed szefem Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem, mówił m.in., że „Kościół katolicki w Polsce obciążony niewyjaśnionymi skandalami pedofilskimi, opętany walką o pieniądze i o wpływy stracił moralny mandat do tego, aby sprawować funkcję sumienia narodu”.



– Polski Kościół zaparł się Ewangelii, zaparł się Chrystusa i gdyby dzisiaj Chrystus był ponownie ukrzyżowany, to prawdopodobnie przez tych, którzy używają krzyża jako pałki do tego, aby zaganiać pokorne owieczki do zagrody – mówił Jażdżewski. Wyraził też pogląd, że „dziś agendę tematów dnia układają nam czarnoksiężnicy, którzy liczą, że przy pomocy zaklęć i manipulacji złymi emocjami będą wstanie zdobyć władzę nad duszami Polaków”.



– Ale rywalizacja na inwektywy i negatywne emocje z nimi nie ma sensu, dlatego że po kilku godzinach zapasów ze świnią w błocie orientujesz się w końcu, że świnia to lubi. Trzeba zmienić zasady gry – powiedział.



– Forma tego wystąpienia jest moim zdaniem nie do przyjęcia. O kryzysie w Kościele, który jest sprawą dużej wagi, nie należy mówić w sposób, który nie jest poważny i odpowiedni do okoliczności. Uważam, że forma tego wystąpienia nie była poważna – zaznaczył Grabiec.

Polityk PO dodał, że nie jest jego rolą komentowanie głosu Episkopatu w tej sprawie; jak ocenił „każdy ma prawo interpretować te słowa (Jażdżewskiego - PAP) wedle swojego uznania”. Rzecznik Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik w komentarzu przesłanym PAP napisał, że wypowiedź Jażdżewskiego na Uniwersytecie Warszawskim KEP odbiera jako „przejaw nienawiści i piętnowania ludzi wierzących”.



Do wystąpienia Jażdżewskiego odniósł się też lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. – Nie ma naszej zgody na obrażanie wspólnoty (Kościoła). Będziemy tego bronić niezależnie od tego, jakich wykładów słuchamy i na jakiej sali. Każdy ma prawo głosić swoje poglądy, ale nie przeciwko drugiemu człowiekowi – powiedział lider ludowców na konwencji KE w Białymstoku.





#wieszwiecej Polub nas