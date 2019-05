Cimoszewicz skomentował swój wypadek. Były premier przyznał, że jest ciężko chory

Włodzimierz Cimoszewicz potrącił w sobotę na oznakowanym przejściu dla pieszych rowerzystkę i wydał oświadczenie. Były premier wyraził ubolewanie i poinformował, że wykryto u niego nowotwór. Z oświadczenia wynika również, że potrącona kobieta wróciła po kilku godzinach ze szpitala do domu.

„Dzięki mojej niewielkiej prędkości, około 30 km/h, poszkodowana Pani odniosła niegroźne obrażenia. Udzieliłem jej natychmiastowej pomocy i po przekonaniu o konieczności poddania się badaniu lekarskiemu została ona odwieziona do szpitala. W tej chwili znajduje się w domu” – napisał polityk.



„Jest mi bardzo przykro z powodu tego niefortunnego wydarzenia w dnu jej urodzin. Pewnym usprawiedliwieniem był fakt jazdy pod słońce” – czytamy. „Nie wykluczam również, ze bolesna dla mnie informacja sprzed dwóch dni o wykryciu u mnie choroby nowotworowej mogła mieć wpływ na moje samopoczucie” – wyjaśnia były premier, obecnie „jedynka” na liście Koalicji Europejskiej w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego.



Policja informowała wcześniej, że do zdarzenia osobowego volkswagena z rowerem doszło na oznakowanym przejściu dla pieszych w Hajnówce. Rowerem kierowała 70-letnia kobieta. Zarówno ona, jaki i kierowca samochodu byli trzeźwi.

