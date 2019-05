Szef Kedywu, komendant „Zośki” i „Parasola”. 31 lat temu zmarł „Radosław”

31 lat temu, 4 maja 1988 roku, zmarł generał Jan Mazurkiewicz „Radosław”, szef Kedywu Armii Krajowej, działacz konspiracyjny, w czasie powstania warszawskiego dowódca zgrupowania „Radosław”. Pod jego komendą walczyły legendarne bataliony „Zośka” i „Parasol”. Po wojnie aresztowany przez komunistów, spędził wiele lat w więzieniu.

Jan Mazurkiewicz był żołnierzem I Brygady Legionów Józefa Piłsudskiego. Brał udział w I wojnie światowej. W czasie walk z Rosjanami został ranny i dostał się do niewoli, z której udało mu się uciec.



W połowie września 1939 roku współorganizował Tajną Organizację Wojskową, a w 1940 roku został jej komendantem. Trzy lata później TOW połączyło się z Kierownictwem Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej, a Mazurkiewicz został zastępcą Augusta Fieldorfa „Nila”. Po odejściu „Nila”, objął dowództwo Kedywu.



Podczas powstania warszawskiego dowodził Zgrupowaniem AK „Radosław”. Była to jedna z najlepiej wyszkolonych i wyposażonych jednostek Armii Krajowej. Szlak bojowy formacji prowadził od Woli przez Muranów, Stare Miasto, Śródmieście, Czerniaków i Mokotów.



1 sierpnia 1945 roku, w pierwszą rocznicę wybuchu powstania, Mazurkiewicz został aresztowany przez funkcjonariuszy UB. Komuniści zwolnili go z więzienia, żeby przeprowadzić akcję ujawniania byłych żołnierzy AK. Stanął wtedy na czele tzw. Centralnej Komisji Likwidacyjnej AK. Zaapelował do AK-owców o ujawnienie się i skorzystanie z amnestii. Po jego odezwie ujawniło się około 50 tysięcy żołnierzy.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: IAR

Ponownie aresztowany w lutym 1949 roku został poddany brutalnemu śledztwu. Torturami bezskutecznie próbowano na nim wymusić zeznania obciążające generała Augusta Fieldorfa „Nila”. W 1953 roku usłyszał wyrok dożywotniego więzienia. Na wolność wyszedł w wyniku amnestii w 1956 roku, a rok później został zrehabilitowany.Generał Jan Mazurkiewicz „Radosław” zmarł 4 maja 1988 roku. Został pochowany na warszawskim Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.