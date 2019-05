Dzięki klepsydrze można parkować za darmo. Niemcy idą z duchem czasu

Mieszkańcy Cloppenburga (Dolna Saksonia) mogą przez kwadrans parkować za darmo. Czas odmierza im klepsydra. Władze miasta przekonują, że takie rozwiązanie ma ułatwić szybkie załatwienie drobnych spraw, jak pójście do apteki lub na pocztę.

Telewizja Deutsche Welle wskazuję, że na kartach parkingowych z ustawianym czasem (tzw. dysku parkingowym) można z reguły zaznaczyć tylko pół godziny, natomiast klepsydry odmierzają dokładnie 15 minut. Dzięki temu można zaliczyć krótki gratisowy postój na wszystkich publicznych i płatnych parkingach na terenie miasta. Mogą to zrobić posiadacze oficjalnych klepsydr, które można kupić w ratuszu za 3 euro.



Piaskowe czasomierze muszą mieć przyssawkę i być przyczepione do szyby pionowo od wewnątrz po stronie kierowcy. Jeżeli odpadnie lub zostanie ponownie przekręcony po odliczeniu kwadransa, kierowca zostanie ukarany mandatem jak za parkowanie bez biletu.



Po wprowadzeniu przepisów w piątek, do południa sprzedano około trzystu klepsydr.



Cloppenburg jest trzecim niemieckim miastem po bawarskim Volkach i Kirchheim unter Teck w Badenii-Wirtembergii, gdzie czas parkowania odmierzają takie urządzenia.

