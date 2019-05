Biskup wśród żółtych kamizelek. „Za protestami skrywa się realna bieda rzeszy Francuzów”

– Kościół powinien być pośród żółtych kamizelek – uważa bp Bernard Ginoux, który regularnie spotyka się z uczestnikami sobotnich antysystemowych manifestacji na ulicach francuskich miast. Dziś protestują po raz 25.

Bp Ginoux uważa, że za protestami skrywa się „realna bieda ogromnych rzeszy francuskiego społeczeństwa”. – Ci ludzie nie są całkowicie pozbawieni środków do życia. W odróżnieniu od migrantów nie mogą więc liczyć na pomoc państwa. Jednakże środki, którymi dysponują, nie pozwalają im na godne życie – mówi ordynariusz diecezji Montauban na południu Francji.



Duchowny przywołuje przykład matki samotnie wychowującej dwoje dzieci, która w supermarkecie zarabia tysiąc euro i często musi pracować również w niedziele. W trudnej sytuacji – mówi – są też ludzie w wieku przedemerytalnym, którzy utrzymują się z dorywczej pracy i są świadomi, że nie wypracowali sobie dobrej emerytury. – Nie wiedzą z czego będą żyć na starość. Nie są to ludzie mobilni, bo ich skromny dom czy mieszkanie na uboczu to jedyny majątek, którego nie mogą opuścić, by szukać szans w innym regionie – argumentuje biskup.



Jego zdaniem tych grup społeczeństwa rządzący nie brali w ostatnich latach pod uwagę. – Byli niewidoczni, a teraz się odezwali i nie ustąpią. Widzą, że w sąsiednich Niemczech sytuacja jest o wiele lepsza, co pokazuje, że polityka socjalna również we Francji mogłaby wyglądać inaczej – ocenia biskup.

Bernard Ginoux przyznaje, że na początku jego obecność wśród żółtych kamizelek była przyjmowana dość nieufnie. – Teraz są mi wdzięczni. Czują, że nie są pariasami – mówi. Okazało się też, że ich problemy są nie tylko natury materialnej. Wielu – opowiada biskup – prosiło mnie modlitwę.