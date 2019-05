Libijskie siły rządowe starły się z bojownikami generała Haftara. Zginęło co najmniej 9 żołnierzy

Co najmniej dziewięciu żołnierzy libijskich sił rządowych zginęło w sobotę podczas ataku na obóz szkoleniowy samozwańczej armii generała Halify Haftara na zachodzie Libii – poinformowały lokalne władze.

Bojownicy Haftara starli się z siłami rządowymi w okolicach bazy lotniczej w mieście Sabha, przejętej w tym roku przez samozwańczą Libijską Armię Narodową (LNA). Przedstawiciel miejscowych władz Hamed al-Chaijali powiedział agencji Reutera, że jednemu z żołnierzy odcięto głowę, a pozostali zostali zastrzeleni lub „zmasakrowani”.



Cytowane przez Reutera źródło odpowiedzialnością za atak obarczyło lokalne struktury dżihadystycznej organizacji Państwo Islamskie (IS) oraz bojowników z Czadu, jak wśród żołnierzy Haftara nazywane są przeciwne mu lokalne plemiona.



Sabha, podobnie jak znaczna część libijskiego południa i położonych tam złóż ropy naftowej, znajduje się pod kontrolą LNA, jednak sił tej samozwańczej armii w dużej mierze przeniosły się na północ w ramach ofensywy na stolicę kraju, Trypolis – siedzibę uznawanego na arenie międzynarodowej rządu Fajiza Mustafy as-Saradża.



W rozpoczętej w styczniu kampanii na południu Libii LNA napotyka na stanowczy opór ze strony grupy etnicznej Tubu. W tej części kraju aktywni pozostają również bojownicy IS, którzy w ostatnich miesiącach przeprowadzili kilka zamachów. IS przeniosło się na libijskie południe, gdy w grudniu 2016 roku zostali wyparci ze swojego wcześniejszego bastionu, miasta Syrta na północy kraju.

